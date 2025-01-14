Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenmek İsterken Talihsiz Anlar Yaşandı: Kadeh Kırılınca Camlar Eline Girdi

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasının getirilerinden biri de cinsiyet partilerindeki çeşitlilik oldu. Doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen ebeveynlerden çeşit çeşit etkinlikler görür olduk. Bir çift de bebeklerinin cinsiyetini pastayla öğrenmek istemişti. Pastaya kadehleri batıracaklar ve içinden çıkan renkle sonuca ulaşacaklardı. Ancak işler pek de yolunda gitmedi. Gelin detaylara geçelim.