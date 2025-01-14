onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenmek İsterken Talihsiz Anlar Yaşandı: Kadeh Kırılınca Camlar Eline Girdi

Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenmek İsterken Talihsiz Anlar Yaşandı: Kadeh Kırılınca Camlar Eline Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 16:51

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasının getirilerinden biri de cinsiyet partilerindeki çeşitlilik oldu. Doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen ebeveynlerden çeşit çeşit etkinlikler görür olduk. Bir çift de bebeklerinin cinsiyetini pastayla öğrenmek istemişti. Pastaya kadehleri batıracaklar ve içinden çıkan renkle sonuca ulaşacaklardı. Ancak işler pek de yolunda gitmedi. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heyecanlı baba kadehi biraz sert tutmuş olacak ki bir anda elinde kırılıverdi.

Heyecanlı baba kadehi biraz sert tutmuş olacak ki bir anda elinde kırılıverdi.

Adam elinin derdine düştü ancak kadın heyecandan ne pastayı bıraktı ne de adamla ilgilenebildi.

Adam elinin derdine düştü ancak kadın heyecandan ne pastayı bıraktı ne de adamla ilgilenebildi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın