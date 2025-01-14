Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenmek İsterken Talihsiz Anlar Yaşandı: Kadeh Kırılınca Camlar Eline Girdi

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasının getirilerinden biri de cinsiyet partilerindeki çeşitlilik oldu. Doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen ebeveynlerden çeşit çeşit etkinlikler görür olduk. Bir çift de bebeklerinin cinsiyetini pastayla öğrenmek istemişti. Pastaya kadehleri batıracaklar ve içinden çıkan renkle sonuca ulaşacaklardı. Ancak işler pek de yolunda gitmedi. Gelin detaylara geçelim.
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Heyecanlı baba kadehi biraz sert tutmuş olacak ki bir anda elinde kırılıverdi.
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Adam elinin derdine düştü ancak kadın heyecandan ne pastayı bıraktı ne de adamla ilgilenebildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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