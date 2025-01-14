Oyuncak DJ Setup’ıyla Partileyen Tatlı Çocuğun O Anlarına Sizler de Bayılacaksınız!

@lindseyjoanna adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir anne, dünyalar tatlısı çocuğuna oyuncak DJ setup alınca hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Tatlı çocuk adeta bugünü bekliyormuşçasına içinde yatan DJ ruhunu ortaya çıkardı. Alışılagelmiş oyuncaklar yerine DJ setup’ı ile ortama eğlence katan çocuk halinden epey memnun görünüyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Tatlı çocuğun oyuncağıyla eğlendiği anları gören annesi o anları kayda alarak TikTok’ta paylaşmaya başladı.
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Paylaşımlar kısa sürede rağbet gördü. Minik DJ şimdiden partilerin aranan yüzü olmaya başladı.
İşte o anlardan bir kesit 👇
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Ve son 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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