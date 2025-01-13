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Veli Toplantısında Öğretmenlerin Asıl Söylemek İstedikleri Altyazı Olarak Geçseydi Nasıl Olurdu?

Veli Toplantısında Öğretmenlerin Asıl Söylemek İstedikleri Altyazı Olarak Geçseydi Nasıl Olurdu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 15:55

İçerik Devam Ediyor

@tahsinhasoglu adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi yine bir paylaşımıyla izleyecileri güldürmeyi başardı. Bu sefer öğretmenleri ve veli toplantılarını konu edinmişti. Tespitlerle dolu videoya öğretmenlerden de beğeniler geldi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?

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İçerik üreticisi “veli toplantılarında öğretmenlerin söylediklerine altyazı geçilseydi neler olurdu” sorusunu harika bir parodi haline getirmişti.

İçerik üreticisi “veli toplantılarında öğretmenlerin söylediklerine altyazı geçilseydi neler olurdu” sorusunu harika bir parodi haline getirmişti.

Kimi zaman velilere karşı kırıcı olmamak için her şey dile gelemeyebiliyor. İşte o içimizde kalanların hepsini altyazılar anlatmıştı.

Kimi zaman velilere karşı kırıcı olmamak için her şey dile gelemeyebiliyor. İşte o içimizde kalanların hepsini altyazılar anlatmıştı.

Ve detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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gnyy

Veli kapıdan çıkınca da bı alt yazı oluyordur kesin 😆😆