Veli Toplantısında Öğretmenlerin Asıl Söylemek İstedikleri Altyazı Olarak Geçseydi Nasıl Olurdu?

@tahsinhasoglu adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi yine bir paylaşımıyla izleyecileri güldürmeyi başardı. Bu sefer öğretmenleri ve veli toplantılarını konu edinmişti. Tespitlerle dolu videoya öğretmenlerden de beğeniler geldi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?