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Evlenmek İstemeyen Torununa “Erkeğin Tadı Başka” Nasihati Veren Anneanne İzleyenleri Güldürdü

Evlenmek İstemeyen Torununa “Erkeğin Tadı Başka” Nasihati Veren Anneanne İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 16:23

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@glbeyazaysukutlu adlı TikTok hesabından anneannesiyle bir sohbetini paylaşan genç kadın viral oldu. “Feminizme anneannem şoku” notuyla yaptığı paylaşım kahkahaları topladı. Evlenmek istemeyen torununa “Erkeğin tadı başka” nasihatini veren anneanneye beğeniler yağdı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz hak verecek misiniz?

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Tatlı anneanne torununa artık evlenme çağının geldiğini söylemiş, torunu ise “Evlenmeyeceğim, birlikte yaşarız. Erkeğe ihtiyacımız yok.” demişti.

Tatlı anneanne torununa artık evlenme çağının geldiğini söylemiş, torunu ise “Evlenmeyeceğim, birlikte yaşarız. Erkeğe ihtiyacımız yok.” demişti.

Anneannesi başta tamam diyerek kabul etse de “Erkeğin tadı başka” demeden de edememişti.

Anneannesi başta tamam diyerek kabul etse de “Erkeğin tadı başka” demeden de edememişti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Emel

Teyzem doğru söylemiş ama eksik olmuş. ‘Sevilen’ erkeğin tadı başka 😁🤍

Turgut Güler

Hiç ekmeğini taştan çıkaran erkekle para piyasalarını baştan çıkaran erkeğin tadı bir olur mu teyze