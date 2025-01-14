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“Böyle Evlenmem Lazım”: İstanbul’da Bir Düğün Salonunda Gelin ve Damat Adeta Göklerden İndi

“Böyle Evlenmem Lazım”: İstanbul’da Bir Düğün Salonunda Gelin ve Damat Adeta Göklerden İndi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 18:50

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Söz konusu düğünler olunca organizasyon şirketleri şovu sevenler için yaratıcı fikirler sunuyor. İşte şimdi tam da böyle bir düğünden videoyla karşınızdayız. @yagizozcan adlı TikTok kullanıcısı “Böyle evlenmezsem sıkıntı” notuyla gittiği düğünden bir kesit paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Gelin ve damat salona girişte alışılmışın dışında bir tercih yapmıştı.

Gelin ve damat salona girişte alışılmışın dışında bir tercih yapmıştı.

Tavanda asılı olan arabayla roman havası eşliğinde salona giren çift düğünleriyle hafızalara kazındı.

Tavanda asılı olan arabayla roman havası eşliğinde salona giren çift düğünleriyle hafızalara kazındı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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