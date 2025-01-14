“Böyle Evlenmem Lazım”: İstanbul’da Bir Düğün Salonunda Gelin ve Damat Adeta Göklerden İndi

Söz konusu düğünler olunca organizasyon şirketleri şovu sevenler için yaratıcı fikirler sunuyor. İşte şimdi tam da böyle bir düğünden videoyla karşınızdayız. @yagizozcan adlı TikTok kullanıcısı “Böyle evlenmezsem sıkıntı” notuyla gittiği düğünden bir kesit paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara geçelim.