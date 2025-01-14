Sokak Fotoğrafçısı Ediz Özcan Sert Kayaya Çarptı: “Fotoğrafları Siler misin? Yasak”

Sokak fotoğrafçılığı yapan Ediz Özcan, özellikle İstanbul Nişanstaşı bölgesinde insanları haberleri yokken çekerek sürprizler yapıyor. Genellikle hoş karşılıklar alsa da zaman zaman fotoğraf çekimlerinden rahatsız olanlar da oluyor. Şimdiyse bir iş adamını fotoğraflayan Özcan, yaşadıklarını paylaştı. Gelin detaylara geçelim.
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Kafede oturan iş adamını çeken Ediz Özcan’ın yanına gelen kişi yasak diyerek fotoğrafları silmesini istedi.
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Ardından ise çekimleri gösterince beğeni ve övgüler aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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