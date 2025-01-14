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Paris’te Unutulmaz Anlar: Türkleri Gören Sokak Sanatçısı Erik Dalı Çalınca Eğlencenin Dibine Vurdular

Paris’te Unutulmaz Anlar: Türkleri Gören Sokak Sanatçısı Erik Dalı Çalınca Eğlencenin Dibine Vurdular

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 22:04

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Erik Dalı hayatımızda öyle bir yer edindi ki her cümlesi ezberimizde… Biliyorsunuz ki yalnızca ülkemizde de değil dünya çapında bir popülarite elde etti. Artık Türk ya da Türkiye denince yabancıların aklına Erik Dalı gelir oldu. İşte tam da bu konuya Paris’ten bir örnekle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Bir sokak sanatçısı kendisini dinleyenler arasında Türkler olduğunu öğrenince hemen harekete geçti ve Erik Dalı açtı.

Bir sokak sanatçısı kendisini dinleyenler arasında Türkler olduğunu öğrenince hemen harekete geçti ve Erik Dalı açtı.

Ardından ise herkes dans etmeye başladı. Bu muhteşem görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Ardından ise herkes dans etmeye başladı. Bu muhteşem görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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