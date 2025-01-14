Paris’te Unutulmaz Anlar: Türkleri Gören Sokak Sanatçısı Erik Dalı Çalınca Eğlencenin Dibine Vurdular

Erik Dalı hayatımızda öyle bir yer edindi ki her cümlesi ezberimizde… Biliyorsunuz ki yalnızca ülkemizde de değil dünya çapında bir popülarite elde etti. Artık Türk ya da Türkiye denince yabancıların aklına Erik Dalı gelir oldu. İşte tam da bu konuya Paris’ten bir örnekle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.