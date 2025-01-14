Türkiye’de Kadınların Başarılar Elde Etse de “Evlilik” Olmadan Ciddiye Alınmamasına Tepki Gösterdi

@diondraday adlı TikTok hesabından yaptığı bir konuşmayla dikkat çeken genç kadın, sizlerin de hak vereceği bir konuya parmak basmıştı. Türkiye’de aile yapılarından kaynaklı olarak kadınların ne kadar yaş alsalar da, neler başarsalar da bir birey olduklarının kabulünü ancak evlenince ispatlayabildiklerini dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.