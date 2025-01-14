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Türkiye’de Kadınların Başarılar Elde Etse de “Evlilik” Olmadan Ciddiye Alınmamasına Tepki Gösterdi

Türkiye’de Kadınların Başarılar Elde Etse de “Evlilik” Olmadan Ciddiye Alınmamasına Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 23:23

İçerik Devam Ediyor

@diondraday adlı TikTok hesabından yaptığı bir konuşmayla dikkat çeken genç kadın, sizlerin de hak vereceği bir konuya parmak basmıştı. Türkiye’de aile yapılarından kaynaklı olarak kadınların ne kadar yaş alsalar da, neler başarsalar da bir birey olduklarının kabulünü ancak evlenince ispatlayabildiklerini dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi, kadınların kendi düzenlerini kursalar da, çalışsalar da toplumda ancak evlenince yer edindiklerini dile getirmişti.

İçerik üreticisi, kadınların kendi düzenlerini kursalar da, çalışsalar da toplumda ancak evlenince yer edindiklerini dile getirmişti.

Ek olarak ise evlenmeyi tercih etmeyen kadınlar olduğuna da inanılmadığı aksine evlenmeyen kadınlar için “birini bulamadığı için bekar” dendiğini anlatmıştı.

Ek olarak ise evlenmeyi tercih etmeyen kadınlar olduğuna da inanılmadığı aksine evlenmeyen kadınlar için “birini bulamadığı için bekar” dendiğini anlatmıştı.

Siz bu konu hakkımda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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