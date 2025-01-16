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“İyi ki Bitti” Yazılı Pastayı Gören Kurye Teslimatı Sertab Erener’in Şarkısıyla Yapınca Müşteri Şoke Oldu

“İyi ki Bitti” Yazılı Pastayı Gören Kurye Teslimatı Sertab Erener’in Şarkısıyla Yapınca Müşteri Şoke Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 09:17

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Bir genç kadın yaşadığı ayrılığın ardından kendini motive edebilmek için arkadaşlarıyla birlikte “İyi ki bitti” yazan bir pasta sipariş etmişti. Pastadaki notu gören kurye ise genç kadına minik bir sürpriz yapmak istedi. İşte o sırada Sertab Erener’in “İyileşiyorum” şarkısı devreye girdi. Gelin detaylara geçelim.

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“İyileşiyorum” şarkısının “Umrumda değil, iyi ki bitti” kesidini açarak teslimatı yapan kurye genç kadını epey şaşırttı.

“İyileşiyorum” şarkısının “Umrumda değil, iyi ki bitti” kesidini açarak teslimatı yapan kurye genç kadını epey şaşırttı.

Size böyle bir sürpriz yapılsa ne düşünürdünüz? Buyurun yorumlara!

Size böyle bir sürpriz yapılsa ne düşünürdünüz? Buyurun yorumlara!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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