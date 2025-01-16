“İyi ki Bitti” Yazılı Pastayı Gören Kurye Teslimatı Sertab Erener’in Şarkısıyla Yapınca Müşteri Şoke Oldu

Bir genç kadın yaşadığı ayrılığın ardından kendini motive edebilmek için arkadaşlarıyla birlikte “İyi ki bitti” yazan bir pasta sipariş etmişti. Pastadaki notu gören kurye ise genç kadına minik bir sürpriz yapmak istedi. İşte o sırada Sertab Erener’in “İyileşiyorum” şarkısı devreye girdi. Gelin detaylara geçelim.