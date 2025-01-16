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Erzurumlu Gençler Dünyanın En Acı Biberini Yemek İçin Yarıştı: Hem Ağladılar Hem Güldüler!

Erzurumlu Gençler Dünyanın En Acı Biberini Yemek İçin Yarıştı: Hem Ağladılar Hem Güldüler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 11:34

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Erzurum’da bir arkadaş grubu dünyanın en acı biberi olan “Carolina Reaper”ı internetten sipariş etti. Ardından ise kendi aralarında biberi yiyebilmek için yarıştı. O anları kayda alarak ölümsüzleştiren arkadaş grubu kendileriyle birlikte bizleri de güldürdü. Yanlarında acıyı dindirmek için ne yoğurt ne de ayran vardı. Yedikçe gözlerinden yaşlar geldi, yüzleri kıpkırmızı oldu.

Kaynak: DHA

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Bahsi geçen biber Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en acı biberi olarak yer almıştı.

Bahsi geçen biber Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en acı biberi olarak yer almıştı.

Cesaretleri karşısında alkışı hak ettiler. Sizin acıyla aranız nasıl, böyle bir maceraya katılmak ister miydiniz?

Cesaretleri karşısında alkışı hak ettiler. Sizin acıyla aranız nasıl, böyle bir maceraya katılmak ister miydiniz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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