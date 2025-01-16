Erzurumlu Gençler Dünyanın En Acı Biberini Yemek İçin Yarıştı: Hem Ağladılar Hem Güldüler!

Erzurum’da bir arkadaş grubu dünyanın en acı biberi olan “Carolina Reaper”ı internetten sipariş etti. Ardından ise kendi aralarında biberi yiyebilmek için yarıştı. O anları kayda alarak ölümsüzleştiren arkadaş grubu kendileriyle birlikte bizleri de güldürdü. Yanlarında acıyı dindirmek için ne yoğurt ne de ayran vardı. Yedikçe gözlerinden yaşlar geldi, yüzleri kıpkırmızı oldu.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahsi geçen biber Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en acı biberi olarak yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cesaretleri karşısında alkışı hak ettiler. Sizin acıyla aranız nasıl, böyle bir maceraya katılmak ister miydiniz?
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın