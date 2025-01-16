Erzurumlu Gençler Dünyanın En Acı Biberini Yemek İçin Yarıştı: Hem Ağladılar Hem Güldüler!

Erzurum’da bir arkadaş grubu dünyanın en acı biberi olan “Carolina Reaper”ı internetten sipariş etti. Ardından ise kendi aralarında biberi yiyebilmek için yarıştı. O anları kayda alarak ölümsüzleştiren arkadaş grubu kendileriyle birlikte bizleri de güldürdü. Yanlarında acıyı dindirmek için ne yoğurt ne de ayran vardı. Yedikçe gözlerinden yaşlar geldi, yüzleri kıpkırmızı oldu.

Kaynak: DHA