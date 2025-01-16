Adeta Yardım İstedi: Yoldan Geçen İnsanları Gören Anne Köpek Onları Yavrusunun Yanına Götürdü

Köpeklerin annelik duygularıyla bazen öylesine anlara şahit oluyoruz ki kalplerimiz eriyor. @yusuf_selcuk47 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir vatandaş da son gönderisiyle tam da bu konuya örnek vermişti. Yolda gördükleri bir köpeğe mama veren vatandaş beklemediği bir durumla karşılaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.