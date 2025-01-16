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Adeta Yardım İstedi: Yoldan Geçen İnsanları Gören Anne Köpek Onları Yavrusunun Yanına Götürdü

Adeta Yardım İstedi: Yoldan Geçen İnsanları Gören Anne Köpek Onları Yavrusunun Yanına Götürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 13:18

İçerik Devam Ediyor

Köpeklerin annelik duygularıyla bazen öylesine anlara şahit oluyoruz ki kalplerimiz eriyor. @yusuf_selcuk47 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir vatandaş da son gönderisiyle tam da bu konuya örnek vermişti. Yolda gördükleri bir köpeğe mama veren vatandaş beklemediği bir durumla karşılaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Verilen mamayı yemeyen köpeğin bir derdi var gibiydi ve onları çağırarak yavrusunun yanına götürmüştü.

Verilen mamayı yemeyen köpeğin bir derdi var gibiydi ve onları çağırarak yavrusunun yanına götürmüştü.

Dünyalar tatlısı anne köpek ve yavrusu bir başlarına hayata tutunmaya çalışıyordu. İçerik üreticisi “diğer yavruların nerede” diye sorunca anne köpek ağlamaya başlamıştı.

Dünyalar tatlısı anne köpek ve yavrusu bir başlarına hayata tutunmaya çalışıyordu. İçerik üreticisi “diğer yavruların nerede” diye sorunca anne köpek ağlamaya başlamıştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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