Adım Adım Kaçış: Sarallar’ın Önemli Adamını Yurt Dışına Kaçırmışlar

İstanbul’da Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış ancak 20 kişi adreslerinde bulunamamıştı. Örgütün önemli isimlerinden olan Turan Yıldırım’ın firari olduğu soruşturmada şarkıcı Merve Özbey’in eşi ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyon sonrasında Turan Yıldırım’ın nasıl yurt dışına kaçırıldığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah