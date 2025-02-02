Adım Adım Kaçış: Sarallar’ın Önemli Adamını Yurt Dışına Kaçırmışlar
Adım Adım Kaçış: Sarallar’ın Önemli Adamını Yurt Dışına Kaçırmışlar
İstanbul’da Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış ancak 20 kişi adreslerinde bulunamamıştı. Örgütün önemli isimlerinden olan Turan Yıldırım’ın firari olduğu soruşturmada şarkıcı Merve Özbey’in eşi ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyon sonrasında Turan Yıldırım’ın nasıl yurt dışına kaçırıldığı da ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
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Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak ve Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un gözaltına alındığı operasyon gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, İstanbul polisi Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışını organize eden Koçak ve Karakurt ile birlikte Ener Aktaş’ı da gözaltına alındı.
Ataşehir ilçesinde bulunan lüks bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerinin yapılan incelemesinde Turan Yıldırım'ın 14 Ocak'ta Ener Aktaş'ın evine bırakıldığı ortaya çıktı. 15 Ocak'ta ise Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt aynı lüks siteye geldi. Sonrasında ise Turan Yıldırım ve Kenan Koçak'ın emniyet müdürünün aracına binip siteden ayrıldıkları tespit edildi.
Edirne Emniyetine ait olan ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracı da Ener Aktaş'ın başka bir araçla takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı.
Emniyet müdürünün kullandığı otomobilin, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak Avrupa yakasına geçtiği ve Kınalı Mevkiinden devam ederek E84 karayolunu kullandığı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden devam ederek İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) plaka tanıma sistemi kameralarından belirlendi.
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Ener Aktaş ile şarkıcı Merve Özbey'i eşi Kenan Koçak'ın saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi. Kenan Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Ener Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plaka otomobille giriş yaptığı belirlendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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