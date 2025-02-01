Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi ve Edirne KOM Şube Müdürü Gözaltına Alındı!
Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi ve Edirne KOM Şube Müdürü Gözaltına Alındı!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/sarkici-...
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Edirne’de gerçekleştirdiği operasyonla ilgili detaylarına Halk TV ulaştı. Soruşturma kapsamında Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına yardım etmekle suçlandığı öğrenildi. Merve Özbey'e olayla ilgili ulaşılmaya çalışıldı ancak yanıt alınamadı.
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Edirne’de gerçekleştirdiği operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.
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İstanbul polisi, yürütülen bir soruşturma kapsamında, firari şüphelilerden birinin Edirne üzerinden yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisini aldı.
Elde edilen veriler savcılıkla paylaşıldı ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilere yönelik gözaltı kararı çıkardı.
Halk TV'nin haberine göre, gözaltına alınan kişiler arasında şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak da var. Aynı zamanda operasyon kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı.
Operasyonun odağındaki firari ismin ise kaçış planını başarıyla tamamlayarak yurt dışına çıktığı belirtildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.
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Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un, Kırklareli’nde bir restoranda maç izlediği sırada gözaltına alındığı öğrenildi. Görev yaptığı birimin göçmen kaçakçılığı suçlarına da baktığı bilinen Karakurt’un, devam eden süreçte savcılığa ifade vereceği bildirildi.
Olayla ilgili Merve Özbey’e ulaşılmaya çalışılsa da henüz bir açıklama yapılmadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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