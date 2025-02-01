Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi ve Edirne KOM Şube Müdürü Gözaltına Alındı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Edirne’de gerçekleştirdiği operasyonla ilgili detaylarına Halk TV ulaştı. Soruşturma kapsamında Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına yardım etmekle suçlandığı öğrenildi. Merve Özbey'e olayla ilgili ulaşılmaya çalışıldı ancak yanıt alınamadı.