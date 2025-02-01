MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Teğmenlerin Ordudan İhraç Kararına Destek Verdi

'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen beş teğmenin ihracının etkileri sürüyor. Kamuoyunda muhalefetin sert tepkileriyle karşılaşan karara farklı kesimlerden de destek geliyor. AKP'ye yakın gazetecilerin destek verdiği karara bugün bir destek de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sosyal medya hesaplarından karara desteğini açıkladı.