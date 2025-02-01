MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Teğmenlerin Ordudan İhraç Kararına Destek Verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Teğmenlerin Ordudan İhraç Kararına Destek Verdi
'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen beş teğmenin ihracının etkileri sürüyor. Kamuoyunda muhalefetin sert tepkileriyle karşılaşan karara farklı kesimlerden de destek geliyor. AKP'ye yakın gazetecilerin destek verdiği karara bugün bir destek de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sosyal medya hesaplarından karara desteğini açıkladı.
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30 Ağustos'taki törende kılıçlarını havaya kaldırarak, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenlerle ilgili soruşturma tamamlandı ve ihraç edildiler.
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Beş teğmenin ihracına kamuoyunun farklı kesimlerinden olumlu olumsuz tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de bugün Devlet Bahçeli'den geldi.
Bahçeli, kararı "doğru ve isabetli" olarak değerlendirdi. Bahçeli "TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır." dedi.
Devlet Bahçeli alınan karara saygı duyulması gerektiğini "Herkes bu karara saygı duymalıdır" diyerek kamuoyu ile paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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