Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, E-Devlet'teki Sızıntı İddiasını Reddetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, E-Devlet'teki Sızıntı İddiasını Reddetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalında soruları yanıtladı. E-devlet'teki sızıntı iddialarının sorulduğu Uraloğlu bunu reddetti. Panel gibi konularda gözlerin çevrildiği bakan ilk kez bu konuya dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu ve verilerin sistem içinde tutulmadığını anlattı. Discord'la ilgili gelişmelerden de bahseden Uraloğlu, sevindirici bir haber verdi. Discord görüşmelerine dair gelişmelerden bahsetti.
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Adem Metan, Uraloğlu'na 140journos YouTube kanalındaki belgesele atıf yaparak verilerin çalındığına ya da satıldığına dair yorumlar olduğunu sordu.
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Uraloğlu, "E-Devlet'te herhangi bir veri depolanmıyor." derken farklı bir konuya dikkat çekti. Uraloğlu, kendi bakanlıklarının 140 farklı hizmetinin E-devlet üzerinden verildiğini bu tarz bir sızıntı olabileceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, "Başka bir bakanlıktan örnek vermeyeyim kendimizden örnek vereyim, bizim bakanlıktan elektronik geçiş belgesi veriliyor. 140 farklı hizmetimiz var. Belki o ilgili kuruluş sisteminde sıkıntı varsa veri oradan çıkabilir. E-devlet'te depolamıyoruz." dedi.
Uraloğlu, "Vatandaş olarak endişe edeceğimiz bir durum olmadı" derken bir de matematik hesabıyla konuya değindi. "Uraloğlu, "100 milyon diyorlar, Türkiye'nin nüfusu zaten 85 milyon" dedi.
Uraloğlu, "Roblox ve Discord'un Türkiye'de yetkilisi yoktu" diyerek son gelişmeleri de aktardı. Bakan Uraloğlu, Discord'un erişime açılması için Türkiye'ye yetkililerini gönderdiğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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