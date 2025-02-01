Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, E-Devlet'teki Sızıntı İddiasını Reddetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalında soruları yanıtladı. E-devlet'teki sızıntı iddialarının sorulduğu Uraloğlu bunu reddetti. Panel gibi konularda gözlerin çevrildiği bakan ilk kez bu konuya dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu ve verilerin sistem içinde tutulmadığını anlattı. Discord'la ilgili gelişmelerden de bahseden Uraloğlu, sevindirici bir haber verdi. Discord görüşmelerine dair gelişmelerden bahsetti.