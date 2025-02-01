Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Gündeminde Yeni İddia: "Yavaş Her Şartta Aday Olacak"
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Gündeminde Yeni İddia: "Yavaş Her Şartta Aday Olacak"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefette iki isim ön plana çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, muhalefette öne çıkan isimler olarak seçmenler tarafından da destekleniyor. Ancak kimin aday olacağını şimdiden kestirmek güç. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'ön seçim' açıklaması ile yeni bir gündem belirledi. Yavaş'a yakın kaynaklar ise son süreçteki gündem ve iddialarla ilgili adaylığa dair Yavaş'tan aldıkları izlenimi aktarıyor.
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CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor. Özgür Özel ise adayın ön seçimle belirleneceğini söyledi.
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Bu konuda Ekol TV ekranlarında Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Mansur Yavaş'a yakın bir isme dayandırdığı bilgiler paylaştı.
Müftüoğlu, "Mansur Yavaş her şartta aday olacak" açıklaması yaparak gündeme dair önemli bir iddiada bulundu.
Mansur Yavaş’a yakın bir kaynakla görüştüğünü söyleyen Müftüoğlu, Özgür Özel'le Yavaş'ın "ön seçim" hakkında konuşmadığını söyledi.
Müftüoğlu, "İddianın ötesinde bir bilgi var bende. Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak. Her şartta da aday olacak" dedi.
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Yavaş'ın "Anketlerde ben birinci çıkıyorum, bu başlı başına yeterli bir durum değil mi?" dediğini söyleyen Müftüoğlu, bunun CHP içinde bir krize dönüşebileceğini ve ön seçimden vazgeçeceklerini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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