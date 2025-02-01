Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Gündeminde Yeni İddia: "Yavaş Her Şartta Aday Olacak"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefette iki isim ön plana çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, muhalefette öne çıkan isimler olarak seçmenler tarafından da destekleniyor. Ancak kimin aday olacağını şimdiden kestirmek güç. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'ön seçim' açıklaması ile yeni bir gündem belirledi. Yavaş'a yakın kaynaklar ise son süreçteki gündem ve iddialarla ilgili adaylığa dair Yavaş'tan aldıkları izlenimi aktarıyor.