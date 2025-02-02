Mağdurlar Savcılığa Başvurdu: Sosyal Medya Fenomeninden Kripto Para Dolandırıcılığı
Mağdurlar Savcılığa Başvurdu: Sosyal Medya Fenomeninden Kripto Para Dolandırıcılığı
Sosyal medyada kendini kripto para uzmanı ve kripto para madenciliği yatırımcısı olarak tanıtan ve binlerce kişiyi mağdur eden Metin Emir hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. Emir’in, Telegram üzerinde kurduğu kanallarla kar vaadiyle insaları yüklü dolandırdığı iddia edildi.
Kaynak: Sabah
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan kripto para yatırımları sebebiyle dolandırıcılık faaliyetleri yaşanıyor.
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Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, sosyal medyada binlerce takipçisi olan Metin Emir isimli kişi hakkında dalandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.
Telegram sayfası kurarak kendisini Bitcoin yorumcusu ve yatırımcı olarak tanıtan Emir, insanları türlü bahanelerle kandırıp birikimlerini ellerinden aldı. Öte yandan, mağdurlara küfür ve hakaretlerde de bulunan Emir hakkında farklı şehirlerden yüzlerce kişi savcılığa giderek şikayette bulundu.
Metin Emir’e eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin lirayı veren Abdullah G., “ Yaklaşık 3 senedir sosyal medya mecralarında da takip ediyordum. Tiktok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor.” dedi.
Batman'da yaşayan Ahmet Y., ise "5 bin dolar verdim. Tiktok'ta canlı yayınlar açıp yatırım tavsiyelerinde bulunuyordu. İletişim için de Telegram adresinden ulaşmamızı istiyordu. Ben de 1 yıldır takip ediyordum.” ifadelerini kullandı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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