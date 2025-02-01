Atatürk'ün İmzasını Stilize Eden Kaligraf Etem Çalışkan Vefat Etti

Kaligrafi sanatı deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerdendi Etem Çalışkan. 97 yaşındaki usta, uzun ömrüne birçok eser sıkıştırdı. Eğitimci kimliği de olan Çalışkan'ın Türk sanatında önemli bir yeri vardı. Türk kaligrafisine modern bir anlayış getirmesiyle tanınan Çalışkan, 97 yaşında vefat etti.