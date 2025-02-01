Atatürk'ün İmzasını Stilize Eden Kaligraf Etem Çalışkan Vefat Etti
Atatürk'ün İmzasını Stilize Eden Kaligraf Etem Çalışkan Vefat Etti
Kaligrafi sanatı deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerdendi Etem Çalışkan. 97 yaşındaki usta, uzun ömrüne birçok eser sıkıştırdı. Eğitimci kimliği de olan Çalışkan'ın Türk sanatında önemli bir yeri vardı. Türk kaligrafisine modern bir anlayış getirmesiyle tanınan Çalışkan, 97 yaşında vefat etti.
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Kaligrafi sanatına modern bir bakış açısı kazandıran Etem Çalışkan, ressamlık ve yazı sanatındaki ustalığıyla geniş çapta takdir topladı.
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Çalışkan, eserlerinde geleneksel Türk kaligrafisini modern yorumlarla birleştirerek özgün bir sanat anlayışı geliştirmiştir. Bu yaklaşımı, ona sanat dünyasında farklı bir perspektif kazandırmıştır.
Etem Çalışkan, Atatürk’ün imzasını özgün bir şekilde stilize ederek sanat dünyasında dikkat çekmiştir.
Etem Çalışkan ömrünün son yıllarını eğitimler vererek ve sanat çalışmalarına paralel sergiler düzenleyerek geçirmişti.
Çalışkan bugün 97 yaşında hayata veda etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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