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2700 Liralık UTTS Cihazının 5 Liralık Maliyeti Sosyal Medya Kullanıcılarını İsyan Ettirdi

2700 Liralık UTTS Cihazının 5 Liralık Maliyeti Sosyal Medya Kullanıcılarını İsyan Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2025 - 21:47

Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyi engellemek için yeni fikirlerle hareketlendirdiği ekonomimizde sıra UTTS'ye geldi. UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi... Teknoloji firması CEO'su Ömer Ekinci'nin bugün sosyal medyada paylaştığı yorum ise bu konuda tüketicilere farklı bir bakış kazandırdı. Ekinci bu ürünün 5.5 TL'ye mal edildiğini ancak 2.791,45 TL ödeme yapılmak zorunda kaldığını söyleyerek bu konunun 'nedenlerini' sorguladı. Ekinci'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada kullanıcılar bu fahiş farkın nedenini sorguladı.

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Ülkemizin yeni gündemi UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi... Ömer Ekinci, bu ürünün 5.5 TL maliyeti olmasına rağmen tüketicilerin 2.791,45 TL ödeme yapmak zorunda kalmalarını gündeme getirdi.

Ülkemizin yeni gündemi UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi... Ömer Ekinci, bu ürünün 5.5 TL maliyeti olmasına rağmen tüketicilerin 2.791,45 TL ödeme yapmak zorunda kalmalarını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz:

5.5 TL'lik bir ürüne ödemek zorunda kalınan bu rakama sosyal medya kullanıcıları da gerek Ekinci'nin tweeti üzerinden gerekse kendi yorumlarıyla adeta isyan etti.

5.5 TL'lik bir ürüne ödemek zorunda kalınan bu rakama sosyal medya kullanıcıları da gerek Ekinci'nin tweeti üzerinden gerekse kendi yorumlarıyla adeta isyan etti.

Vatandaşlar 2786 Liralık uçurumun sebebini sorgulayarak sistemin de anlamsızlığına değindi.

Vatandaşlar 2786 Liralık uçurumun sebebini sorgulayarak sistemin de anlamsızlığına değindi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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