2700 Liralık UTTS Cihazının 5 Liralık Maliyeti Sosyal Medya Kullanıcılarını İsyan Ettirdi

Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyi engellemek için yeni fikirlerle hareketlendirdiği ekonomimizde sıra UTTS'ye geldi. UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi... Teknoloji firması CEO'su Ömer Ekinci'nin bugün sosyal medyada paylaştığı yorum ise bu konuda tüketicilere farklı bir bakış kazandırdı. Ekinci bu ürünün 5.5 TL'ye mal edildiğini ancak 2.791,45 TL ödeme yapılmak zorunda kaldığını söyleyerek bu konunun 'nedenlerini' sorguladı. Ekinci'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada kullanıcılar bu fahiş farkın nedenini sorguladı.