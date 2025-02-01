Yenidoğan Çetesinden Hapiste Bulunan Doktor İntihar Etti

Yenidoğan Çetesi skandalı ülkede infial yaratmıştı. Suçluların yargılamasındaki ifadeler daha büyük skandalların kapısını aralarken tutuklu olarak yargılamalar devam ediyor. Karşılıklı suçlamalarla adeta birbirlerine de düşen çete ile ilgili gazeteci Emrullah Erdinç'ten önemli bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yargılanan bir doktor intihar etti.