Yenidoğan Çetesinden Hapiste Bulunan Doktor İntihar Etti
Yenidoğan Çetesinden Hapiste Bulunan Doktor İntihar Etti
Yenidoğan Çetesi skandalı ülkede infial yaratmıştı. Suçluların yargılamasındaki ifadeler daha büyük skandalların kapısını aralarken tutuklu olarak yargılamalar devam ediyor. Karşılıklı suçlamalarla adeta birbirlerine de düşen çete ile ilgili gazeteci Emrullah Erdinç'ten önemli bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yargılanan bir doktor intihar etti.
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Yenidoğan çetesi ile ülke gündemi sarsılmış ve geri dönülemez acıların yaşandığını görmüştük. Tutuklu yargılanan sanıklar birbirlerini suçlamayı sürdürüyor.
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Her soğukkanlı ifadeyle yeni bir skandalın kapısı aralanırken Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından önemli bir bilgi paylaştı.
İddiaya göre Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar etti.
Tek kişilik hücrede kalan ve çay bardağı ile bileğini kestiği belirlenen Gönen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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