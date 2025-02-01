Narin Güran Davasında Ceza Alan Sanıkların Cezaevleri Değiştirildi
Narin Güran Davasında Ceza Alan Sanıkların Cezaevleri Değiştirildi
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Narin Güran'ın ölümünün ardından gerekçe belirsizliğini korurken sanıkların cezaları belli olmuştu. Bugün Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezaevleri değiştirildi.
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Edinilen bilgiye göre anne Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran, Diyarbakır'dan Erzincan Cezaevi’ne nakledildi.
Amca Salim Güran ise Erzurum Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.
Davada müebbet almayan sanıklardan Nevzat Bahtiyar ise Adana Suluca Cezaevi’ne nakledildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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