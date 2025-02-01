onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Narin Güran Davasında Ceza Alan Sanıkların Cezaevleri Değiştirildi

Narin Güran Davasında Ceza Alan Sanıkların Cezaevleri Değiştirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2025 - 20:48

Narin Güran'ın cinayetinin ardından dava sonuçlandı. Halen gerekçe bilinmese de cezalar belli oldu. Anne, abi ve amca müebbet ceza alırken Nevzat Bahtiyar daha az bir ceza almıştı. Bahtiyar'ın aldığı ceza tepki çekmişti. Bugün de cezaevlerinin değiştiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Narin Güran'ın ölümünün ardından gerekçe belirsizliğini korurken sanıkların cezaları belli olmuştu. Bugün Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezaevleri değiştirildi.

Narin Güran'ın ölümünün ardından gerekçe belirsizliğini korurken sanıkların cezaları belli olmuştu. Bugün Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezaevleri değiştirildi.

Edinilen bilgiye göre anne Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran, Diyarbakır'dan Erzincan Cezaevi’ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre anne Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran, Diyarbakır'dan Erzincan Cezaevi’ne nakledildi.

Amca Salim Güran ise Erzurum Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Amca Salim Güran ise Erzurum Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Davada müebbet almayan sanıklardan Nevzat Bahtiyar ise Adana Suluca Cezaevi’ne nakledildi.

Davada müebbet almayan sanıklardan Nevzat Bahtiyar ise Adana Suluca Cezaevi’ne nakledildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın