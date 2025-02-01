Narin Güran Davasında Ceza Alan Sanıkların Cezaevleri Değiştirildi

Narin Güran'ın cinayetinin ardından dava sonuçlandı. Halen gerekçe bilinmese de cezalar belli oldu. Anne, abi ve amca müebbet ceza alırken Nevzat Bahtiyar daha az bir ceza almıştı. Bahtiyar'ın aldığı ceza tepki çekmişti. Bugün de cezaevlerinin değiştiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.