Kartalkaya'da Oğlunu Kaybeden Anneden "Hissedarlarla" İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Kartalkaya'da Oğlunu Kaybeden Anneden "Hissedarlarla" İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Kartalkaya'daki otel yangınında sorumlular halen belirlenebilmiş değil. Hapse atılan isimler kamuoyu vicdanını rahatlatmış gözükmüyor. İlgili bakanlıklar ise üzerlerinden sorumluluğu başka kurumlara yönlendiriyor. Acılı aileler ise adeta adelet savaşı başlatmış durumda. Kendileri iz sürerek sorumluluların cezalandırılmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar. O isimlerden oğlunu kaybeden Psikiyatrist Doç. Dr. Zeynep Kotan, otel sahipleriyle ilgili iddialarda bulundu.
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Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında oğlunu kaybeden Psikiyatrist Doç. Dr. Zeynep Kotan yangın gecesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Kotan, ytel sahiplerinin yangın sırasında rahatça merdivenlerden çıkabildiğini söyleyerek dikkatleri otel sahiplerine çekti.
Halen otel hissedarlarıyla ilgili gözaltı kararı olmamasını eleştiren Zeynep Kotan, hissedarlarla ilgili de önemli bir detaya değindi.
Kotan, yangın sonrası bir bankadan 5 milyon dolar çekildiği ve noterde araç satışlarının yapıldığı iddiasını dile getirdi.
Zeynep Kotan'ın iddiaları akıllara dışarıdaki hissedarların kaçmaya mı çalıştığına dair soru işaretleri oluşturduğuna dikkat çekildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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