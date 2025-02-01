Kartalkaya'da Oğlunu Kaybeden Anneden "Hissedarlarla" İlgili Dikkat Çeken Açıklama

Kartalkaya'daki otel yangınında sorumlular halen belirlenebilmiş değil. Hapse atılan isimler kamuoyu vicdanını rahatlatmış gözükmüyor. İlgili bakanlıklar ise üzerlerinden sorumluluğu başka kurumlara yönlendiriyor. Acılı aileler ise adeta adelet savaşı başlatmış durumda. Kendileri iz sürerek sorumluluların cezalandırılmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar. O isimlerden oğlunu kaybeden Psikiyatrist Doç. Dr. Zeynep Kotan, otel sahipleriyle ilgili iddialarda bulundu.