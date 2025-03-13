Sezen Aksu ve Onno Tunç'un Detaylarını Duyunca Yüreğinizi Dağlayacak Hazin Sonlu Aşk Hikayesi!

En son sahnesine 16 Ocak 2016'da çıkan o zamandan beri de hasret kaldığımız Sezen Aksu yakın zamanda yepyeni bir albümle aramıza dönecek. Fakat yine de sahne konusunda kararlı Minik Serçe. Arkadaşı Emel Müftüoğlu'nun söylediği üzere, sahneye çıkarken çok heyecanlandığı için uzak durmayı tercih ediyor.

Hemen hemen tüm şarkıları herkesin ezberinde olan, her ruh halimize de uygun bir parçasını bulduğumuz Sezen Aksu'nun insana koca bir iç çektiren ve çok uzaklara daldıran aşk şarkılarına aşina olmamanız mümkün değil...

Bugün de gündemimizde o efsane aşk şarkılarının ardındaki hazin sonlu hikaye var... Şimdi hazırsanız, 70’li yılların sonunda Gölge Etme, Firuze ve Ağlamak Güzeldir albümleri ile kariyerinde inanılmaz bir yükseliş yaşayan Sezen Aksu'nun hayatı 1984 yılında bir daha asla aynı olmamak üzere nasıl değişmiş beraber öğrenelim!