Sezen Aksu ve Onno Tunç'un Detaylarını Duyunca Yüreğinizi Dağlayacak Hazin Sonlu Aşk Hikayesi!
Sezen Aksu ve Onno Tunç'un Detaylarını Duyunca Yüreğinizi Dağlayacak Hazin Sonlu Aşk Hikayesi!
Yıllar önce yaşanan fakat müzik dünyasında bir efsane olarak anılan o aşkın detaylarına götürmek istiyoruz sizi! Türk pop müziğine, insanı duyduğu an başka yerlere götüren, bambaşka duygular hissettiren şarkılar hediye ettiren Sezen Aksu ve Onno Tunç'un hazin sonla yarım kalan aşkından bahsediyoruz...
Hazırsanız gelin, birbirine deliler gibi aşık Onno Tunç ve Sezen Aksu neler yaşamış ve bu hikaye nasıl bıçak gibi kesilerek yarıda kalmış beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizin kıymetli "Minik Serçe"si, pop müziğinin öncü isimlerinden Sezen Aksu'nun yeri, 1970'lerden beridir hiç değişmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey 1984'te Nükhet Duru ve rahmetli, kıymetli sanatçı Atila Özdemiroğlu'nun müdahalesiyle başlıyor aslında.
Orada da zaman duruyor adeta! Onno Tunç'un üretkenliği, karizması, zekası ve inanılmaz yeteceğinden çok etkilenen Sezen Aksu, günleri Onno'yla geçirmeye başlıyor.
Birlikteyken birbirine sürekli takılan, şen şakrak vakit geçiren ikilinin aşkı birlikte sayısız efsane şarkıya imza atmalarına vesile oluyor.
Aşk bu... Bazen dünyanın en güzel hissi olsa da beraberinde insanı tüketebiliyor. Ne yazık ki Sezen Aksu ve Onno Tunç'un aşkı da 1992 yılında son buluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş yapmaya devam ederken daha mesafeli bir iletişimi olan ikili, olayı inada bindiriyor ve yakın çevrelerinin belirttiği üzere hala aşık olsalar da bir daha denemeye sıcak bakmıyorlar.
Sizler için Sezen Aksu'nun sahnede Onno'suna seslendiği, "Git" şarkısını seslendirdiği sırada gökyüzüne selam vererek, "Deliler gibi özledim" dediği o anları şöyle bırakalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın