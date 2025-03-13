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Sezen Aksu ve Onno Tunç'un Detaylarını Duyunca Yüreğinizi Dağlayacak Hazin Sonlu Aşk Hikayesi!

Sezen Aksu ve Onno Tunç'un Detaylarını Duyunca Yüreğinizi Dağlayacak Hazin Sonlu Aşk Hikayesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.03.2025 - 16:55 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 17:04

Yıllar önce yaşanan fakat müzik dünyasında bir efsane olarak anılan o aşkın detaylarına götürmek istiyoruz sizi! Türk pop müziğine, insanı duyduğu an başka yerlere götüren, bambaşka duygular hissettiren şarkılar hediye ettiren Sezen Aksu ve Onno Tunç'un hazin sonla yarım kalan aşkından bahsediyoruz... 

Hazırsanız gelin, birbirine deliler gibi aşık Onno Tunç ve Sezen Aksu neler yaşamış ve bu hikaye nasıl bıçak gibi kesilerek yarıda kalmış beraber görelim.

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Ülkemizin kıymetli "Minik Serçe"si, pop müziğinin öncü isimlerinden Sezen Aksu'nun yeri, 1970'lerden beridir hiç değişmedi.

Ülkemizin kıymetli "Minik Serçe"si, pop müziğinin öncü isimlerinden Sezen Aksu'nun yeri, 1970'lerden beridir hiç değişmedi.

En son sahnesine 16 Ocak 2016'da çıkan o zamandan beri de hasret kaldığımız Sezen Aksu yakın zamanda yepyeni bir albümle aramıza dönecek. Fakat yine de sahne konusunda kararlı Minik Serçe. Arkadaşı Emel Müftüoğlu'nun söylediği üzere, sahneye çıkarken çok heyecanlandığı için uzak durmayı tercih ediyor.

Hemen hemen tüm şarkıları herkesin ezberinde olan, her ruh halimize de uygun bir parçasını bulduğumuz Sezen Aksu'nun insana koca bir iç çektiren ve çok uzaklara daldıran aşk şarkılarına aşina olmamanız mümkün değil... 

Bugün de gündemimizde o efsane aşk şarkılarının ardındaki hazin sonlu hikaye var... Şimdi hazırsanız, 70’li yılların sonunda Gölge Etme, Firuze ve Ağlamak Güzeldir albümleri ile kariyerinde inanılmaz bir yükseliş yaşayan Sezen Aksu'nun hayatı 1984 yılında bir daha asla aynı olmamak üzere nasıl değişmiş beraber öğrenelim!

Her şey 1984'te Nükhet Duru ve rahmetli, kıymetli sanatçı Atila Özdemiroğlu'nun müdahalesiyle başlıyor aslında.

Her şey 1984'te Nükhet Duru ve rahmetli, kıymetli sanatçı Atila Özdemiroğlu'nun müdahalesiyle başlıyor aslında.

1984 derken 'Sen Ağlama' albümünden bahsediyoruz! 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Bu Gece', 'Geri Dön', 'Dağlar Dağlar' gibi şarkıların yer aldığı o efsane albümden. 

Sezen Aksu yeni albüm hazırlığına girdiği gibi yakın dostları Atila Özdemiroğlu ve Nükhet Duru, Minik Serçe'ye bu sefer farklı bir aranjörle çalışması için bir miktar ısrar ediyor. Sezen Aksu'nun denemeye razı olması sonucunda da Duru ve Özdemiroğlu'nun bahsettiği 'yeni aranjör' Onno Tunç'la tanıştırılıyor.

Orada da zaman duruyor adeta! Onno Tunç'un üretkenliği, karizması, zekası ve inanılmaz yeteceğinden çok etkilenen Sezen Aksu, günleri Onno'yla geçirmeye başlıyor.

Orada da zaman duruyor adeta! Onno Tunç'un üretkenliği, karizması, zekası ve inanılmaz yeteceğinden çok etkilenen Sezen Aksu, günleri Onno'yla geçirmeye başlıyor.

İkili, Aysel Gürel ile birlikte 'Sen Ağlama' albümü için uzun saatler stüdyoda çalışmaya başlayınca da gün geçtikçe de yakınlaşıyo, birbirinden kopamaz hale geliyorlar. Bu sıkı fıkı dostluğun aşka evrilmesi çok uzun sürmüyor yani. 

Belki denk gelen, duyan olmuştur. Nükhet Duru, yıllar sonra Sezen Aksu ve Onno Tunç'un tanıştığı günü ''Gözlerinden çıkan kıvılcımları görmemek imkansızdı. Hınzırca birbirlerine laf atıyor, çaktırmadan bakışıyor ve sürekli flört ediyorlardı. Aralarındakinin aşka dönüşeceğini daha ilk andan anlamıştım' sözleriyle anlatıyor...

Birlikteyken birbirine sürekli takılan, şen şakrak vakit geçiren ikilinin aşkı birlikte sayısız efsane şarkıya imza atmalarına vesile oluyor.

Birlikteyken birbirine sürekli takılan, şen şakrak vakit geçiren ikilinin aşkı birlikte sayısız efsane şarkıya imza atmalarına vesile oluyor.

Müzik dünyasını resmen kasıp kavuran bir çifte dönüşen Sezen Aksu ve Onno Tunç, yakınlarının belirttiği üzere şu zamanlarda 'toksik' olarak anabileceğimiz aşklardan birini yaşıyorlar aslında.

Beraberken iki müzik dehası olarak inanılmaz kaliteli vakit geçiren, şakalarla takılan ve hep kumrular gibi el ele, göz göze, diz dize takılan ikilinin aynı zamanda çok deli dolu kavgalar ettiği ve büyük kıskançlıklar yaşadığı aşka şahit olan herkes tarafından biliniyor. 

Hatta Sezen Aksu, bizi bizden alan 'Git' şarkısını da Onno Tunç'la kavga ettiği bir gecede yazıyor. Bir gece kavga ettiklerinde deliye dönen Sezen Aksu'nun sokaklarda elinde terlik Onno Tunç'u kovaladığı da bu aşkın detayları arasında!

Aşk bu... Bazen dünyanın en güzel hissi olsa da beraberinde insanı tüketebiliyor. Ne yazık ki Sezen Aksu ve Onno Tunç'un aşkı da 1992 yılında son buluyor.

Aşk bu... Bazen dünyanın en güzel hissi olsa da beraberinde insanı tüketebiliyor. Ne yazık ki Sezen Aksu ve Onno Tunç'un aşkı da 1992 yılında son buluyor.

Beraber dolu dolu 8 yıl geçiren ve aşklarından doğurdukları şarkılarla Türk müziğine altın değerinde parçalar ve sözler bırakan Sezen Aksu ve Onno Tunç, 1992 yılında yollarını romantik anlamda ayırmaya karar veriyor. 

Birlikte şahane bir ikili olduklarından, müzik kariyerleri adına birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Fakat arkadaş kalmaya karar verseler de ikisi de bu aşk bittikten sonra bir başkasına aşık olamıyor bir daha... 

Onno Tunç'un Sezen Aksu'yla tanışmadan iki sene önce boşandığı bir eşi, iki de kız çocuğu olduğundan Onno Tunç kızlarıyla vakit geçirmeye yöneliyor ve hayatına kimsecikleri almıyor. 

Sezen Aksu ise 10 Temmuz 1981 tarihinde evlendiği ve 1983 yılında boşandığı eşi Sinan Özer ile evliliğinden olan oğlu Mithat Can Özer'e kendini adayıp aşk meşk mevzularından elini ayağını çekiyor.

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İş yapmaya devam ederken daha mesafeli bir iletişimi olan ikili, olayı inada bindiriyor ve yakın çevrelerinin belirttiği üzere hala aşık olsalar da bir daha denemeye sıcak bakmıyorlar.

İş yapmaya devam ederken daha mesafeli bir iletişimi olan ikili, olayı inada bindiriyor ve yakın çevrelerinin belirttiği üzere hala aşık olsalar da bir daha denemeye sıcak bakmıyorlar.

Sonrası adeta bir hayat dersi! Ayrılıktan 4 sene sonra 1996'da Onno Tunç, hobi olarak kullandığı uçağıyla kaza yapıyor. Uçağı düşen Onno Tunç'un vefat haberinin Sezen Aksu'yu hayatı boyunca en derinden sarsan haber olduğu söyleniyor... 

2018 yılında verdiği röportajda nadiren bahsini açtığı eski aşkının kaybı hakkında konuşan Sezen Aksu'nun ağzından '22 senedir Onno’yu rüyalarımda görmediğim ve anmadığım tek bir gün yok...' cümlesi dökülüyor. 

Kim bilir, belki Onno Tunç yaşasaydı şimdi hala günlerini beraber geçiren, belki de barışan ve aşklarını halen doya doya yaşayan bir çift olacaklardı. Ne yazık ki olamadı.

Sizler için Sezen Aksu'nun sahnede Onno'suna seslendiği, "Git" şarkısını seslendirdiği sırada gökyüzüne selam vererek, "Deliler gibi özledim" dediği o anları şöyle bırakalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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