Çocukları Görecek Diye Kıyameti Koparan Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!

Johny Depp fotoğrafı üzerine yazdığı metinde;

'Bana mı öyle geliyor yoksa boşanma sürecinde bana yalancı diyenler ortadan kayboldu veya bir hafta önce söyledikleri yalanları nasıl çevireceklerini bilmiyorlar mı?

Bana mı öyle geliyor yoksa 'İtalya'da boşanma davası açtı çünkü boşanmak istemiyor' diyenler artık savunmasız mı kaldı?

Bana mı öyle geliyor yoksa her zamanki gibi yanlış bilgi alanlar, uydurma şeyler söyledikten sonra şimdi nereye saklanacaklarını bile bilmiyorlar mı?

Artık her şey resmi ve mahkeme kararı elimde! Birkaç gün sessiz kalmayı bekledim ki her zamanki gibi yalancıları ifşa edebileyim... Birkaç hafta önce dediğim gibi sirk, palyaçolara alkış tutanlar olduğu sürece devam eder. Yol boyuncu birçok palyaçonun maskesi düştü ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Kızlarıma zarar vermeye çalışan herkesi ifşa etmek için sonuna kadar mücadele edeceğim' notunu düştü.