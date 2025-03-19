Çocukları Görecek Diye Kıyameti Koparan Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!
Çocukları Görecek Diye Kıyameti Koparan Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!
İki ay aranın ardından Wanda Nara'nın evine gidip kızlarını görmek isteyen Icardi, Francesca ve Isabella'yı almak istediğinde kıyamet kopmuştu. Wanda Nara'dan illallah eden Icardi, önce belalı eski aşkına göndermelerde bulundu. Ardından, kızlarına seslendi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Icardi ve Wanda Nara'nın çekişmeli boşanma davası bambaşka boyutlara ulaştı.
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O da oldu. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde iki aydan uzun süredir kızlarını göremeyen Icardi, nihayet ziyarete gitmişti.
Yaşananlardan yaka silken Icardi, geçtiğimiz saatlerde önce Johny Depp davası göndermeli, sonra da kızlarına seslendiği paylaşımlarda bulundu.
İlk mesajını Wanda Nara'ya yollayan Icardi, akabinde kızları Francesca ve Isabella'ya seslendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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