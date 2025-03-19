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Çocukları Görecek Diye Kıyameti Koparan Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!

Çocukları Görecek Diye Kıyameti Koparan Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.03.2025 - 22:12

İki ay aranın ardından Wanda Nara'nın evine gidip kızlarını görmek isteyen Icardi, Francesca ve Isabella'yı almak istediğinde kıyamet kopmuştu. Wanda Nara'dan illallah eden Icardi, önce belalı eski aşkına göndermelerde bulundu. Ardından, kızlarına seslendi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Icardi ve Wanda Nara'nın çekişmeli boşanma davası bambaşka boyutlara ulaştı.

Icardi ve Wanda Nara'nın çekişmeli boşanma davası bambaşka boyutlara ulaştı.

Birbirinden çirkin detaylarla başlayan boşanma gündemi aylar önce Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin Türkiye'deki koca kitlesi sebebiyle ülkemizdeki magazin gündemine bomba gibi düştü. 

Wanda Nara'nın aldığı radikal kararın beraberinde daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante ile yepyeni bir aşk yaşamasına ve bunu göze sokmasına tanıklık etmiş, Icardi'nin de China Suarez'le olan aşkını izlemeye başlamıştık. 

Fakat ikilinin birbiriyle derdi hiç bitmedi hatta çocuklara fena sıçradı. Kızlarının velayeti için bir savaş içinde olduklarını uzun süredir biliyorduk fakat çocukların gözlerinin önünde çirkinleşeceklerini de düşünmemiştik...

O da oldu. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde iki aydan uzun süredir kızlarını göremeyen Icardi, nihayet ziyarete gitmişti.

O da oldu. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde iki aydan uzun süredir kızlarını göremeyen Icardi, nihayet ziyarete gitmişti.

Olayı şöyle bir geriye sararsak, kızlarının yüzünü göstermeyi Icardi'ye yasaklayan Wanda Nara en son Wanda Nara kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuş, 'Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan' demişti. 

Bunun üzerine Wanda Nara'nın kızlarıyla yaşadığı eve gidip izin dahilinde kızlarını görmek için sabırsızlanan Icardi neye uğradığını şaşırmıştı. Icardi'nin gitmesi için kıyameti kopararak çığlığı basan Wanda Nara avukatını ve polislerini çağırmıştı.

Kaçıranlar için olayın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşananlardan yaka silken Icardi, geçtiğimiz saatlerde önce Johny Depp davası göndermeli, sonra da kızlarına seslendiği paylaşımlarda bulundu.

Yaşananlardan yaka silken Icardi, geçtiğimiz saatlerde önce Johny Depp davası göndermeli, sonra da kızlarına seslendiği paylaşımlarda bulundu.

Johny Depp fotoğrafı üzerine yazdığı metinde; 

'Bana mı öyle geliyor yoksa boşanma sürecinde bana yalancı diyenler ortadan kayboldu veya bir hafta önce söyledikleri yalanları nasıl çevireceklerini bilmiyorlar mı?

Bana mı öyle geliyor yoksa 'İtalya'da boşanma davası açtı çünkü boşanmak istemiyor' diyenler artık savunmasız mı kaldı? 

Bana mı öyle geliyor yoksa her zamanki gibi yanlış bilgi alanlar, uydurma şeyler söyledikten sonra şimdi nereye saklanacaklarını bile bilmiyorlar mı?

Artık her şey resmi ve mahkeme kararı elimde! Birkaç gün sessiz kalmayı bekledim ki her zamanki gibi yalancıları ifşa edebileyim... Birkaç hafta önce dediğim gibi sirk, palyaçolara alkış tutanlar olduğu sürece devam eder. Yol boyuncu birçok palyaçonun maskesi düştü ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Kızlarıma zarar vermeye çalışan herkesi ifşa etmek için sonuna kadar mücadele edeceğim' notunu düştü.

İlk mesajını Wanda Nara'ya yollayan Icardi, akabinde kızları Francesca ve Isabella'ya seslendi.

İlk mesajını Wanda Nara'ya yollayan Icardi, akabinde kızları Francesca ve Isabella'ya seslendi.

Önce, 'Onlar yalanlar uydurmaya ve manipüle etmeye devam ederken biz birbirimizin tadını bile çıkaramıyoruz. Birbirimize sarılamıyoruz, öpüşemiyoruz. Az kaldı prenseslerim, her şey yakında yoluna girecek!' dedi.

Ardından, 

'Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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