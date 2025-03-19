Gözaltına Alınan Gazeteci İsmail Saymaz'dan Saatler Sonra İlk Açıklama!
Gözaltına Alınan Gazeteci İsmail Saymaz'dan Saatler Sonra İlk Açıklama!
Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gezi Parkı olaylarının sanıklarıyla irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
İsmail Saymaz'dan ilk mesaj gözaltına alındıktan saatler sonra geldi...
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Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gazeteci İsmail Saymaz hakkında da gözaltı kararı çıktığı öğrenilmişti.
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İsmail Saymaz'dan ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda, gözaltına alındıktan saatler sonra geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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