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Babalarına Yıllardır Hayalini Kurduğu Arabayı Hediye Ettiler: "Sen Her Şeyin En Güzeline Layıksın."

Babalarına Yıllardır Hayalini Kurduğu Arabayı Hediye Ettiler: "Sen Her Şeyin En Güzeline Layıksın."

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 14:37

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Babaların çocuklarıyla kurduğu bağ, çoğu zaman kelimelerden çok davranışlarda kendini gösterir. Çocukları için yıllarca hayallerini erteleyip, sadece onların hayallerine odaklanan bir babanın duygu dolu anları sosyal medyada gündem oldu. Video @em1rgn isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🥰

Çocukları, "Bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için kendi hayallerini erteledi" diyerek, babalarına büyük bir sürpriz yaptı.

Çocukları, "Bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için kendi hayallerini erteledi" diyerek, babalarına büyük bir sürpriz yaptı.

Babalarına yıllardır hayalini kurduğu arabayı hediye eden çocukları, o duygu dolu anları kameraya aldı. 

'Babacığım, sen her şeyin en güzeline layıksın.' notuyla paylaşılan video, izleyenleri derinden etkileyerek sosyal medyada hızla yayıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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