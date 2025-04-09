Babalarına Yıllardır Hayalini Kurduğu Arabayı Hediye Ettiler: "Sen Her Şeyin En Güzeline Layıksın."

Babaların çocuklarıyla kurduğu bağ, çoğu zaman kelimelerden çok davranışlarda kendini gösterir. Çocukları için yıllarca hayallerini erteleyip, sadece onların hayallerine odaklanan bir babanın duygu dolu anları sosyal medyada gündem oldu. Video @em1rgn isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.