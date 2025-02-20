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Bir TikTok İçerik Üreticisi 1995'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Mezun Olan Babasının Yıllığını Paylaştı

Bir TikTok İçerik Üreticisi 1995'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Mezun Olan Babasının Yıllığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 20:00 Son Güncelleme: 20.02.2025 - 20:05

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Günümüzde, üniversite eğitimi, geçmişe kıyasla çok daha farklı bir boyut kazanmış durumda. Hem eğitim kalitesi hem sosyal yaşam oldukça farklı.  Üniversite eğitimi sadece akademik bir süreç değil, aynı zamanda öğrencilerin hayatlarına yön veren, onları geleceğe hazırlayan bir deneyim. Eğitimdeki bu dönüşüm, sadece gençlerin değil ülkenin geleceği için de belirsiz bir süreci işaret ediyor. Pek çok genç artık pek çok sebepten, üniversite hayali kurmuyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@celikseyler/p...
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Bir TikTok içerik üreticisi, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan babasının üniversite yıllığını paylaştı.

Bir TikTok içerik üreticisi, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan babasının üniversite yıllığını paylaştı.

1995 yılında hazırlanan yıllık, 30 yılda yaşanan değişimi net bir şekilde gözler önüne serdi.

1995 yılında hazırlanan yıllık, 30 yılda yaşanan değişimi net bir şekilde gözler önüne serdi.

İşte o yıllık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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