Bir TikTok İçerik Üreticisi 1995'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Mezun Olan Babasının Yıllığını Paylaştı

Günümüzde, üniversite eğitimi, geçmişe kıyasla çok daha farklı bir boyut kazanmış durumda. Hem eğitim kalitesi hem sosyal yaşam oldukça farklı. Üniversite eğitimi sadece akademik bir süreç değil, aynı zamanda öğrencilerin hayatlarına yön veren, onları geleceğe hazırlayan bir deneyim. Eğitimdeki bu dönüşüm, sadece gençlerin değil ülkenin geleceği için de belirsiz bir süreci işaret ediyor. Pek çok genç artık pek çok sebepten, üniversite hayali kurmuyor.