Ödevini Kanalizasyona Atıp Dans Ederek Evine Dönen Minik Kızı İzlerken Kendi Öğrenciliğinizi Hatırlayacaksınız

Öğrencilik her yaşta zor ve sıkıcı olabiliyor. Özellikle çocukluk döneminde, ödevler oldukça gereksiz ve yorucu gelebiliyor. Verilen ödevler genel olarak aileler tarafından yapılıyor. Hatta bazen evde büyük bir krize dönüşebiliyor. Bu da eğitim hayatı boyunca unutulmayacak travmalara sebep olabiliyor.