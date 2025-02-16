Ödevini Kanalizasyona Atıp Dans Ederek Evine Dönen Minik Kızı İzlerken Kendi Öğrenciliğinizi Hatırlayacaksınız

Öğrencilik her yaşta zor ve sıkıcı olabiliyor. Özellikle çocukluk döneminde, ödevler oldukça gereksiz ve yorucu gelebiliyor. Verilen ödevler genel olarak aileler tarafından yapılıyor. Hatta bazen evde büyük bir krize dönüşebiliyor. Bu da eğitim hayatı boyunca unutulmayacak travmalara sebep olabiliyor.
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Minik bir kızın, yaptığı ödevi kanalizasyona attıktan sonra dans ederek oradan ayrıldığı video sosyal medyada viral oldu.
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Minik kızın o hareketi, herkesi kendi öğrencilik yıllarına götürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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