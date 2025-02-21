Zamanında Çocuklarına Kök Söktüren Babanın Torunlarıyla Dans Ettiği Anları İzletken Pamuk Gibi Olacaksınız

Torun sevgisinin, benzersiz ve tarifsiz bir duygu olduğu söylenir. Torunlar, büyükanne ve büyükbabaların yaşamlarına neşe, enerji ve gençlik katarlar. Bu yüzden pek çoğu kendi çocuklarıyla yaşamadıkları pek çok şeyi torunları ile gerçekleştirir. Pek çok insan torundan sonra anne ve babasının bambaşka bir yüzünü görür. Elbette bu neredeyse her zaman pozitif anlamda bir değişimdir.