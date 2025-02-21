Zamanında Çocuklarına Kök Söktüren Babanın Torunlarıyla Dans Ettiği Anları İzletken Pamuk Gibi Olacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFShps...
Torun sevgisinin, benzersiz ve tarifsiz bir duygu olduğu söylenir. Torunlar, büyükanne ve büyükbabaların yaşamlarına neşe, enerji ve gençlik katarlar. Bu yüzden pek çoğu kendi çocuklarıyla yaşamadıkları pek çok şeyi torunları ile gerçekleştirir. Pek çok insan torundan sonra anne ve babasının bambaşka bir yüzünü görür. Elbette bu neredeyse her zaman pozitif anlamda bir değişimdir.
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'aycanguden' isimli sosyal medya kullanıcısı, babasını torunları ile dans ettiği anları paylaştı.
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"Bizi tek lafıyla muma çeviren babama torun güncellemesi geldi" notuyla paylaştığı video izleyenlerin de içini ısıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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