Edirne'de Tır Şoförlerinin Sorunlarını Anlatan Adam Saniyeler İçinde Peş Peşe Ezilme Tehlikesi Geçirdi

Uzun yol şoförlüğü ve tırcılık, kişinin dayanıklılığını ve sabrını sınayan, zorlu ve karmaşık işler arasında yer alır. Bu meslekler, sadece fiziksel dayanıklılık gerektirmez, aynı zamanda zihinsel odaklanma ve dikkat de ister. Bir taraftan sürekli hareket halinde olmanın getirdiği yorgunluk ve stresle başa çıkmak, diğer taraftan da trafik kurallarına uyum sağlamak ve güvenli bir sürüş sağlamak gereklidir.
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Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bir tır şoförü meslektaşlarının sorunlarını anlatmak istedi.
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Röportaj sırasında art arda iki kere ezilme tehlikesi geçiren adamın o anları kameraya da yansıdı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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