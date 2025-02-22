Edirne'de Tır Şoförlerinin Sorunlarını Anlatan Adam Saniyeler İçinde Peş Peşe Ezilme Tehlikesi Geçirdi

Uzun yol şoförlüğü ve tırcılık, kişinin dayanıklılığını ve sabrını sınayan, zorlu ve karmaşık işler arasında yer alır. Bu meslekler, sadece fiziksel dayanıklılık gerektirmez, aynı zamanda zihinsel odaklanma ve dikkat de ister. Bir taraftan sürekli hareket halinde olmanın getirdiği yorgunluk ve stresle başa çıkmak, diğer taraftan da trafik kurallarına uyum sağlamak ve güvenli bir sürüş sağlamak gereklidir.