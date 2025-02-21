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Ukrayna'da Buz Tutmuş Gölden Aracıyla Geçmek İsteyen Adam Buz Kırılınca Hayatının Şokunu Yaşadı

Ukrayna'da Buz Tutmuş Gölden Aracıyla Geçmek İsteyen Adam Buz Kırılınca Hayatının Şokunu Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2025 - 23:07 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 23:10

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte göller donarak devasa buz pistlerine dönüşür. Bu donmuş su kütleleri, birçok insan için eğlenceli aktivitelerin de kapısını aralar. Buz tutmuş göller, kışın soğuk yüzünü eğlenceye dönüştürerek, pek çok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapar. Elbette aynı zamanda oldukça dikkatli olunması da gerekir. Buz kütlesinde beklenmedik bir kırılma oldukça tatsız sonuçlara yol açabilir.

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Ukrayna'da bir adam buz tutmuş gölün üzerinden aracıyla geçmek istedi.

Ukrayna'da bir adam buz tutmuş gölün üzerinden aracıyla geçmek istedi.

Buz aniden kırılınca kendisini araçtan dışarı atmayı başaran adam, aracının suya gömülüşünü izlemek zorunda kaldı.

Buz aniden kırılınca kendisini araçtan dışarı atmayı başaran adam, aracının suya gömülüşünü izlemek zorunda kaldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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