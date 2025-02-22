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Otobüs'ün Camı Kırıldı: İstanbul'da Bir Grup, Otobüse İçine Taş Koydukları Kar Toplarını Fırlattı

Otobüs'ün Camı Kırıldı: İstanbul'da Bir Grup, Otobüse İçine Taş Koydukları Kar Toplarını Fırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 18:35 Son Güncelleme: 22.02.2025 - 18:51

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Bildiğiniz üzere ülkenin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul, uzun süredir görmediği bir kar yağışı ile karşılaştı. İstanbul halkı 7'den 70'e karın tadını çıkardı. Pek çok renkli görüntünün ardından tatsız bir haber geldi. İstanbul'da bir grup, kar topları ile İETT otobüsünün camını kırdı.

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Organize bir şekilde hazırlanan grup otobüsün geldiği anı bekleyip kartoplarını fırlattı.

Organize bir şekilde hazırlanan grup otobüsün geldiği anı bekleyip kartoplarını fırlattı.

Camı kırılan otobüs tahliye edilirken, camı kıran grubun anbean kaydettiği o anlar tepki çekti.

Camı kırılan otobüs tahliye edilirken, camı kıran grubun anbean kaydettiği o anlar tepki çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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