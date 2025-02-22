Otobüs'ün Camı Kırıldı: İstanbul'da Bir Grup, Otobüse İçine Taş Koydukları Kar Toplarını Fırlattı

Bildiğiniz üzere ülkenin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul, uzun süredir görmediği bir kar yağışı ile karşılaştı. İstanbul halkı 7'den 70'e karın tadını çıkardı. Pek çok renkli görüntünün ardından tatsız bir haber geldi. İstanbul'da bir grup, kar topları ile İETT otobüsünün camını kırdı.