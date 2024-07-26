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A101’e Gelse de Alsak Diye Beklediğimiz Delonghi Magnifica Evo Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelse de Alsak Diye Beklediğimiz Delonghi Magnifica Evo Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 12:06

Kahve severler burada mı? Herkesin dilinde olan Delonghi Magnifica Evo Otomatik Espresso makinesini sizin için detaylıca inceledik. Kullanıcı yorumlarını da ekledik. İçeriğimize göz attıktan sonra bu kahve makinesi alınır mı kararı siz vereceksiniz. Haydi başlayalım o zaman!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Temmuz  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Delonghi kahve makineniz, kahve aromasını korumak için çekirdeklerinizi kullanmadan hemen önce öğütür ve bir sonraki fincanınızda aynı tazeliği sağlamak için ünitede kahve kalıntısı bırakmaz.

Delonghi kahve makineniz, kahve aromasını korumak için çekirdeklerinizi kullanmadan hemen önce öğütür ve bir sonraki fincanınızda aynı tazeliği sağlamak için ünitede kahve kalıntısı bırakmaz.

Her zaman taze çekilmiş kahvenin tadını doya doya çıkarabilmeniz için her şey düşünülmüş.

Kahve değirmeni de ek bir düzenleme gerektirmiyor.

Çünkü varsayılan olarak kahveyi doğru şekilde hazırlayacak şekilde ayarlanmış olarak geliyor. Bu sayede başlangıçta ayar ve düzenleme gerektirmiyor.

Sizi hiç yormadan evde kahve keyfi yapabilmeniz için her şey düşünülmüş.

Delonghi Magnifica Evo otomatik espresso makinesi, tek tuşla kahve tarifleri için renkli simgeler içeren, kullanımı oldukça kolay soft touch dokunmatik ekranlı kontrol paneline sahip.

Delonghi Magnifica Evo otomatik espresso makinesi, tek tuşla kahve tarifleri için renkli simgeler içeren, kullanımı oldukça kolay soft touch dokunmatik ekranlı kontrol paneline sahip.

Taze çekilmiş çekirdeklerden 7 çeşit kahveyi tek dokunuşla yapabilirsiniz.

İster espresso ister cappuccino... Ne istediğinizi seçin tuşa basın ve 1 dakika sonra mis gibi sıcacık kahveniz hazır.

Özel LatteCrema Sistemi, son damlasına kadar fincanda lezzetli sonuçlar için doğru sıcaklıkta uzun süre kalıcı yoğun ve kremsi süt köpüğü ile içeceklerinizi tamamlar.

Özel LatteCrema Sistemi, son damlasına kadar fincanda lezzetli sonuçlar için doğru sıcaklıkta uzun süre kalıcı yoğun ve kremsi süt köpüğü ile içeceklerinizi tamamlar.

Hem lezzetli hem de sıcacık kahveler için iyi makinelerden biri kesinlikle bu.

Bazı markalarda olan kahve soğuk geliyor şikayeti bu makinede yok. Bu da sıcak içmeyi sevenler için büyük bir artı elbette.

Ayrıca kalan sütü de daha sonra kullanmak üzere çıkarıp buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Sıfır israf, sıfır uğraş.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara ve süt karafı ile temizliği oldukça kolay.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara ve süt karafı ile temizliği oldukça kolay.

Ayrıca en üst düzeyde hijyen için otomatik karaf temizleme fonksiyonu da bulunuyor. Her kahveden sonra kendini otomatik temizlediği için de size sadece kahvenizin tadını çıkarmak kalıyor.

Kahveleri mis, temizliği kolay...

Biraz da kullanıcı yorumlarına bakalım beraber...

Biraz da kullanıcı yorumlarına bakalım beraber...

'Doğru markayı bulana kadar çok araştırdım ve diğerlerine göre çok daha iyi bir markayı tercih ettiğim için tabi bunda yorumlarında çok etkisi oldu mutluyum. Zira Delonghi gerçekten her şeyi düşünmüş özellikle her kahveden sonra clean yaparak kendini temizlemesi bence çok iyi belki biraz su harcıyor olabilir ama bu şart bence. Dokunmatik ekranı gayet anlaşılır kolay. Zamanla damak tadınıza uygun kahveyi buluyorsunuz sıcaklık çok iyi süt köpüğü kabı buzdolabına konabiliyor içinde süt kaldığında.'

'Öncelikle çok detaylı araştırmalarım sonucunda Bu cihazda karar kıldım. 2 gündür yaptığım tüm kahvelerden çok keyif aldım. Çok su harcadığı ile ilgili eleştiriler var ancak temizlik bir kahve makinesinin her şeyidir. '

'Ürünü alalı 6 ay oldu. Çok memnunum. Öğütücünün çelik olması artı bir özellik. '

'Delonghi'nin kalitesi belli. Tüm markaları detaylıca araştırdıktan sonra bu markayı tercih ettim. Çok memnunum.'

'Almak isteyenler hiç düşünmeden alsın derim. Çok uzun araştırmalar sonucu karar vermiştim çok memnun kaldım. Kullanımı çok kolay. Sütlü kahvelerde diğer markalar gibi soğuk vermiyor kahveyi.'

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En iyi kahveler ve çok çeşitli tarifler için şık görünümlü bir otomatik kahve makinesi...

En iyi kahveler ve çok çeşitli tarifler için şık görünümlü bir otomatik kahve makinesi...

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