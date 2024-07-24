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Stok Yapmanın Tam Zamanı: İndirimli Market Ürünleri Burada!

etiket Stok Yapmanın Tam Zamanı: İndirimli Market Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 10:17

Bir evin temele ihtiyacı olan ürünleri indirimden almanın verdiği haz hiçbir şeyde yok! Tuvalet kağıdından, bulaşık deterjanına, kahveden diş macununa... Stoklayabileceğiniz en iyi market ürünlerini sizin için derledik. Acele edin stoklar bitmeden siz de bu fırsattan faydalanın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 23.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Evinizin misler gibi kokmasını sağlayacak olan Bingo yüzey temizleyici indirimin gözdelerinden!

1. Evinizin misler gibi kokmasını sağlayacak olan Bingo yüzey temizleyici indirimin gözdelerinden!

Masalsı dünyaların ışıltılı parlaklığını, eşsiz parfüm kokusu ile taçlandıran Bingo Fresh Masal ile eviniz hem pırıl pırıl olacak hem de mis gibi kokacak.

İndirimde fiyatı sadece 67 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kokusu çok güzel. İndirimden çok uyguna aldım.'

Hepsiburada

2. Çay tiryakileri buraya!

2. Çay tiryakileri buraya!

Bir tek çayım olsun bana bir şey olmaz diyenler için çayları stoklama vakti.

Normalde fiyatı 499 TL olan çay seti, şu anda indirimde kuponlarla sadece 252 TL.

Dökme çay da aynı şekilde indirimde.

Almak isteyenler için hepsi burada.

'Tam istediğim gibi 2 adet demliğe koyuyoruz ağız tadıyla içiyoruz dem rengi çok güzel.'

Hepsiburada

3. Kaliteli ve hesaplı, üstelik çok da bereketli! Tam 600 adet Solo peçete sadece 229 TL!

3. Kaliteli ve hesaplı, üstelik çok da bereketli! Tam 600 adet Solo peçete sadece 229 TL!

Misafir geldiğinde eyvah peçete bitti derdine son.

İndirimdeyken alın dolabınıza koyun.

Tam 600 adet Solo marka peçetenin indirimli fiyatı 229 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Kocaman bir paket... İlk yıkamada etkili temizlik isteyenlerin tercihi Fairy bulaşık tabletleri de indirimde!

4. Kocaman bir paket... İlk yıkamada etkili temizlik isteyenlerin tercihi Fairy bulaşık tabletleri de indirimde!

120 yıkama demek ne demek? 2 günde 1 makineyi çalıştıranlar için 8 ay boyu yetecek demek.

Fairy kalitesini bilenler diyor ki: 'Bu fırsat kaçmaz!'

İndirimli fiyatı 424 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Kağıt havluda harika fırsat!

5. Kağıt havluda harika fırsat!

Normalde fiyatı 159 TL olan Familia 12'li kağıt havlu şu anda indirim fırsatı ile sadece 127 TL.

Ayrıca sayfadaki kuponlar ile daha fazla indirim kazanma şansınız da var.

Ekonomik ve kaliteli. Her eve lazım. İndirimdeyken kaçırılmaması gerekenlerden.

Almak isteyenler için burada.

'Harika ürün ekonomik ve uzun gidiyor kargolama güzeldi teşekkür ediyorum.'

Hepsiburada
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6. Stok deyince akla ilk gelen tuvalet kağıdı! İndirimde kaçırılmayacak bir fırsat burada!

6. Stok deyince akla ilk gelen tuvalet kağıdı! İndirimde kaçırılmayacak bir fırsat burada!

3 katlı, emici 32 adet rulo.

Normalde fiyatı 249 TL olan Maylo 32'li tuvalet kağıdı şu anda sepette %20 indirim fırsatı ile sadece 199 TL.

Ayrıca sayfadaki kuponlar ile daha fazla indirim kazanma şansınız da var.

Almak isteyenler için burada.

'Kalitesi güzel. Basit kötü kağıtlardan değil. Bu markayı zaten önceleri de alıyorduk. Burada uygun fiyata ve kampanya indirimi de olunca 3 paket aldım. Pişman değilim güzel ürün.'

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7. Sleepy Premium 3'lü sıvı sabun indirimde stoklamalık!

7. Sleepy Premium 3'lü sıvı sabun indirimde stoklamalık!

Elinizi her yıkadığınızda kokusu ile mest olacağınız bir sıvı sabun.

Biri mutfağa diğerleri banyoya...

İndirimli fiyatı 133 TL.

Sayfadaki kuponlarla da daha fazla alarak daha çok indirim kazanabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel. Hem paketleme hem ürünler. Koliyi açınca gelen o koku mest etti. Alın aldırın arkadaşlar.'

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8. Çocuklar bu indirime bayılacak!

8. Çocuklar bu indirime bayılacak!

Bebeğinizin bayıla bayıla yiyeceği Züber atıştırmalık bu fiyata kaçmaz.

Paket içerisinde 1 adet Züber Kidz Meyve Küpü Orman Meyveli 49 gr, 1 adet Züber Kidz Meyve Küpü Muzlu 49 gr, 1 adet Züber Kidz Meyve Küpü Çilekli 49 gr bulunmaktadır.

Normalde fiyatı 149 TL olan Züber Kidz meyve küpü üçlü deneme paketi şu anda sepette %35 indirim fırsatı ile sadece 85 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her zaman marketten alıyorduk. İndirimde görünce kaçırmadan aldık.'

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9. Pratik temizlik için Solo XL yüzey temizleme havlusu uygun fiyatı ile stokçularını bekliyor.

9. Pratik temizlik için Solo XL yüzey temizleme havlusu uygun fiyatı ile stokçularını bekliyor.

Kullanışlı, kaliteli ve uygun fiyatlı.

Her eve lazım.

İndirimli fiyatı 59 TL.

Stoklamak isteyenler için burada.

'Ürünün kokusu harika kısa sürede elime ulaştı.'

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10. Moliendo House Blend öğütülmüş filtre kahve şu anda sadece 140 TL!

10. Moliendo House Blend öğütülmüş filtre kahve şu anda sadece 140 TL!

Taze çekilmiş mis gibi kahveniz şu anda indirimde.

Bu fırsat kaçmaz...

Normalde fiyatı 216 TL olan 250 gr öğütülmüş kahve şu anda sepette %35 indirim fırsatı ile sadece 140 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her zaman aldığım ve severek tükettiğimiz bir kahve. Yine özenle hazırlanmış ve gönderilmiş. Paketi açtığımda her seferinde olduğu gibi mis gibi taze öğütülmüş kahve kokusu saracak odayı.'

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11. Signal White Now Glossy Shine diş macunu ve diş fırçası sadece 40 TL!

11. Signal White Now Glossy Shine diş macunu ve diş fırçası sadece 40 TL!

Signal'den inanılmaz bir fırsat. Bu ikili sadece 40 TL.

Stoklamayalım da ne yapalım! Eve gelen misafire vermek için bile alınabilir bu kadar ucuzken...

İlk fırçalamadan itibaren dişlerinize anında beyazlık veren diş macunu ve yanında da fırçası.

Almak isteyenler için burada.

'Diş fırçasının yanında hediye olarak verilen diş macunlarını çok seviyorum evde stoklu diş fırçalarım var macun senelerdir kullandığım macun.'

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12. Urban Care Expert Biotin ve Kafein saç bakım şampuanı %40 indirim fırsatı ile satışta!

12. Urban Care Expert Biotin ve Kafein saç bakım şampuanı %40 indirim fırsatı ile satışta!

Düzenli kullandığınızda saçlarınızı güçlendiren ve parlaklık veren Urban Care saç bakım şampuanı, saç dökülmesini durdurmada oldukça etkili.  Ayrıca saçları yumuşak yapma özelliği ile de çok beğenilen bir ürün.

Normalde fiyatı 249 TL olan Urban Care Expert saç bakım şampuanı şu anda sepette %40 indirim fırsatı ile sadece 149 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle şampuandan eşim ve ben çok memnunuz. Avuç avuç dökülen saçım şuan dökülmüyor ve yeni saçlarım da çıkıyor. Saçım gürleşti resmen. Ayrıca satıcıya teşekkür ederim. Paketlemesi çok güzeldi. Kargoya veriliş hızı da zamanındaydı.'

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