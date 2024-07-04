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Ev Yaşam , Elektronik
A101 Stokları Güncellesin Diye Beklediğimiz Samsung Wind-Free Premium Klima Alınır mı?

etiket A101 Stokları Güncellesin Diye Beklediğimiz Samsung Wind-Free Premium Klima Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 21:52

Sıcaklarla baş edebilmek için eve bir klima almak şart oldu diye düşünüyor ama hangi klimayı alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu aralar herkesin dilinde olan Samsung Wind-Free premium klimayı sizin için inceledik. Kullanıcıların çok memnun kaldığı bu klimayı sepette %10 indirimden faydalanarak almak isteyenler, yorumları da okuyarak kararını kolaylıkla verebilir. Haydi sıcaklar sizi daha fazla bunaltmadan hemen içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Temmuz  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip olan Samsung Wind-free premium duvar tipi klima, klima savaşlarına son verecek bir model.

Rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip olan Samsung Wind-free premium duvar tipi klima, klima savaşlarına son verecek bir model.

Windfree klima, mikro delikleri sayesinde havayı nazikçe dağıtır. Rahatsız edici bir soğukluk hissettirmeden bulunduğunuz ortamı serinletir.

Eğer eşiniz ya da ev arkadaşlarınızdan bazıları klimadan haz etmeyenlerdense bu modeli gördükten sonra kesinlikle fikirleri değişecek.

Dedik ya klima savaşlarını sona erdirecek güçte bir klima bu.

Farklı model seçenekleri var.

Görseldeki Samsung AR12CXFCABT/SK WindFree Premium 12000 BTU A++ Siyah Inverter duvar tipi klimanın fiyatı 34.798 TL.

Ancak şu anda sepette %10 indirimi olduğunu hatırlatalım.

Fırsatı kaçırmak istemeyenler için burada.

'Kaliteli ve Wi-Fi özelliği olması beni cazip etti, görüntüsü premium kaliteyi hissettiriyor, hepsiburadaXL ile bir günde ulaştı.'

Hepsiburada

Elektrik tüketimi de önemli elbette, Samsung windfree klimanın enerji sınıfı A++.

Elektrik tüketimi de önemli elbette, Samsung windfree klimanın enerji sınıfı A++.
www.samsung.com

Fotoğraf Samsung resmi web sitesinden alınmıştır.

Daha geniş ve daha uzaktaki alanları daha hızlı bir şekilde serinletmek için tasarlanan hızlı soğutma modu ve klimanın soğuğundan rahatsız olanlar için windfree modu bulunuyor.

Eğer windfree modunda kullanırsanız, sürekli bir şekilde soğuk hava üflemediği için gereksiz enerji tüketimini büyük ölçüde azaltmış oluyorsunuz.

Windfree modu, hızlı soğutma moduna göre %77'ye varan enerji tasarrufu sağlar.

Ayrıca uygulamadan enerji kullanımını görüntüleyip kontrol edebilir ve bu sayede daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Harika bir uygulama olan SmartThings'i kullanarak serinliği tek bir dokunuşla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden, uzaktan kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.

Harika bir uygulama olan SmartThings'i kullanarak serinliği tek bir dokunuşla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden, uzaktan kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.

Fotoğraf Samsung resmi web sitesinden alınmıştır.

Serinliği rahatlıkla her yerden kontrol edebilirsiniz.

Uygulama, Android ve iOS cihazlarının hepsinde kullanılabilir.

SmartThings ile klimanıza her yerden erişebilmenin keyfini çıkarın.

Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma özelliği sayesinde akıllı yaşamın keyfini çıkarabileceğiniz bir klima bu.

Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma özelliği sayesinde akıllı yaşamın keyfini çıkarabileceğiniz bir klima bu.

Klimanız, sizin için oda koşullarını ve kullanım alışkanlıklarını analiz eder. Optimum koşulları korumak için tercih ettiğiniz sıcaklık seviyesine göre en uygun modlar arasında geçiş yapar.

Sizi yormaz, sizi düşünür. Sizin ve sevdikleriniz için maksimum konforu sağlar.

Görseldeki model 18.000 BTU olan AR18BXFCMWK/SK modeli.

Fiyatı 43.998 TL.

Ancak sepette %10 indirim fırsatı var.

Bakmak isteyenler için burada.

'Arkadaşlar ben koridor ve bir odayı soğutmak için aldım. Gerçekten çok iyi, sessiz ve şık. Windfree özelliği harika güzel hissettiriyor. Özellikle klimadan rahatsız olanlar kesinlikle düşünsün.

Hepsiburada

Sahip olduğu Neodimiyum mıknatıslar ve İkiz Tüplü Susturucu sayesinde verimli ve sessiz bir şekilde çalışır ve çok daha uzun bir kullanım ömrü sunar.

Sahip olduğu Neodimiyum mıknatıslar ve İkiz Tüplü Susturucu sayesinde verimli ve sessiz bir şekilde çalışır ve çok daha uzun bir kullanım ömrü sunar.

Yüksek enerji verimliliğine sahip Dijital İnverter Boost teknolojisi ile her gün tasarruf edin. İstenilen sıcaklığı, daha az dalgalanma ile korur. 

Görseldeki model 24.000 BTU olan AR24BXFCMWK/SK.

Fiyatı 49.685 TL.

Sepette %10 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

'Klima gayet sessiz. Kargo çok hızlı geldi. Kurulum yetkili Samsung servisi tarafından itina ile gerçekleştirildi. Wifi ile uzaktan kullanımı iPhone ile denedik gayet başarılı şekilde çalışıyor. '

Hepsiburada
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WindFree klimanın 'İyi Uyku modu', rahatsız edici soğuk hava akışı olmadan uykunuz için ideal şartları sizin ve sevdikleriniz için yaratır.

WindFree klimanın 'İyi Uyku modu', rahatsız edici soğuk hava akışı olmadan uykunuz için ideal şartları sizin ve sevdikleriniz için yaratır.

WindFree Soğutma modunun sıcaklık kontrolü ile hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza, derin ve rahat bir şekilde uyumanıza ve tamamen yenilenmiş uyanmanıza yardımcı olur.

Windfree klimalar, konforu sevenler ve normalde klimanın soğuğundan rahatsız olanlar için kesinlikle ideal bir seçim olacaktır.

12.000 BTU'dan 24.000 BTU'ya tüm Samsung Windfree klimaları buraya tıkayarak inceleyebilirsiniz.

'Yaklaşık 1 yıllık %90 soğutma ve %10 ısıtma kullanımım sonrası, kesinlikle çok ekonomik olduğunu söyleyebilirim. Isıtma kombi kullanıyoruz fakat ani soğuklarda (Antalya) hemen ısıtma sağlıyor. Soğutma performansı inanılmaz. 45m2 salonu 5 dakika içerisinde soğutuyor (Antalya). Evin tamamı 180m2 ve 24 saat açık şekilde windfree modunda tüm evin sıcaklığını gayet güzel yaşanabilir derecede tutuyor. Terlemeden bir yaz geçirdik ve faturamız cidden az geldi.'

Hepsiburada

Hem ısıtma hem soğutma fonksiyonu bulunan Samsung windfree klimanın 'Otomatik Temizleme' özelliği de bulunuyor.

Hem ısıtma hem soğutma fonksiyonu bulunan Samsung windfree klimanın 'Otomatik Temizleme' özelliği de bulunuyor.

Klima kapatıldığında, 'Otomatik Temizleme' işlevi ısı eşanjöründeki tozu ve nemi gidermek için otomatik olarak iç ünite içerisindeki fanı çalıştırır.3 adımda gerçekleşen bu işlemde 10 ila 30 dakika arası iç ünite eşanjörü üzerine hava üflenerek nem giderilir. Böylece bakteri ve küf oluşumu önlenir, klimanız temiz ve kuru kalır.

Ayrıca filtresi de kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir. 

9000 BTU benim için yeterli diyorsanız görseldeki mode tam size göre. 

Almak isteyenler için görseldeki model burada.

Diğer Samsung windfree klimalar da burada.

Amazon

Saunadaymış gibi terlediğimiz bu günlerde eve bir klima şart.

Saunadaymış gibi terlediğimiz bu günlerde eve bir klima şart.

Windfree klima modelleri gerçekten konforlu ve klimanın rüzgarından rahatsız olanlar için ideal.

Eğer siz de bu gruptaysanız bu klimalar kesinlikle alınır.

Ama siz diğer marka ve model klimalara da göz atmak isterseniz, tüm klima modellerine indirimli fiyattan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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