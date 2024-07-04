A101 Stokları Güncellesin Diye Beklediğimiz Samsung Wind-Free Premium Klima Alınır mı?
A101 Stokları Güncellesin Diye Beklediğimiz Samsung Wind-Free Premium Klima Alınır mı?
Sıcaklarla baş edebilmek için eve bir klima almak şart oldu diye düşünüyor ama hangi klimayı alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu aralar herkesin dilinde olan Samsung Wind-Free premium klimayı sizin için inceledik. Kullanıcıların çok memnun kaldığı bu klimayı sepette %10 indirimden faydalanarak almak isteyenler, yorumları da okuyarak kararını kolaylıkla verebilir. Haydi sıcaklar sizi daha fazla bunaltmadan hemen içeriğimize göz atın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
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Rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip olan Samsung Wind-free premium duvar tipi klima, klima savaşlarına son verecek bir model.
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Elektrik tüketimi de önemli elbette, Samsung windfree klimanın enerji sınıfı A++.
Harika bir uygulama olan SmartThings'i kullanarak serinliği tek bir dokunuşla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden, uzaktan kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.
Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma özelliği sayesinde akıllı yaşamın keyfini çıkarabileceğiniz bir klima bu.
Sahip olduğu Neodimiyum mıknatıslar ve İkiz Tüplü Susturucu sayesinde verimli ve sessiz bir şekilde çalışır ve çok daha uzun bir kullanım ömrü sunar.
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WindFree klimanın 'İyi Uyku modu', rahatsız edici soğuk hava akışı olmadan uykunuz için ideal şartları sizin ve sevdikleriniz için yaratır.
Hem ısıtma hem soğutma fonksiyonu bulunan Samsung windfree klimanın 'Otomatik Temizleme' özelliği de bulunuyor.
Saunadaymış gibi terlediğimiz bu günlerde eve bir klima şart.
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