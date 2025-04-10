İsrail Protestolarında Gözaltına Alınan Gençler Yaşadıklarını Anlattı: "Çıplak Aramaya Maruz Bırakıldık"

'Keşke ben Sednaya'da olsaydım da, oradaki bir İsrail zindanında olsaydım da en azından derdim ki, bana bunu yapan kendi vatandaşım değil, kendi dua ettiğim askerim değil, en azından kendi polisim değil' diyen genç en azından o zaman Allah rızası için buna katlanabileceğini söyledi.