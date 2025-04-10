İsrail Protestolarında Gözaltına Alınan Gençler Yaşadıklarını Anlattı: "Çıplak Aramaya Maruz Bırakıldık"

İsrail ile Filistin arasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Dünyanın dört bir yanından Filistin için destek eylemleri yapılıyor. TRT World Forum'da, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda, İsrail ile yapılan ticareti protesto eden dokuz genç, gözaltına alınarak tutuklandı.
Tutuklanan gençler bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını söyleyen gençlerden biri, başörtüsünün kesildiğini anlattı.
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Tutuklanan gençlerden biri cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizi beğenmeyenler Sednaya'ya baksın." sözlerini hatırlatarak isyan etti.
Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protestolarda da gözaltına alınan ve tutuklanan gençler benzer uygulamalara maruz kaldıklarını anlatmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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