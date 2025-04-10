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İsrail Protestolarında Gözaltına Alınan Gençler Yaşadıklarını Anlattı: "Çıplak Aramaya Maruz Bırakıldık"

İsrail Protestolarında Gözaltına Alınan Gençler Yaşadıklarını Anlattı: "Çıplak Aramaya Maruz Bırakıldık"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 21:25

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İsrail ile Filistin arasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Dünyanın dört bir yanından Filistin için destek eylemleri yapılıyor. TRT World Forum'da, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda, İsrail ile yapılan ticareti protesto eden dokuz genç, gözaltına alınarak tutuklandı. 

Tutuklanan gençler bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını söyleyen gençlerden biri, başörtüsünün kesildiğini anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Tutuklanan gençlerden biri cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizi beğenmeyenler Sednaya'ya baksın." sözlerini hatırlatarak isyan etti.

Tutuklanan gençlerden biri cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizi beğenmeyenler Sednaya'ya baksın." sözlerini hatırlatarak isyan etti.

'Keşke ben Sednaya'da olsaydım da, oradaki bir İsrail zindanında olsaydım da en azından derdim ki, bana bunu yapan kendi vatandaşım değil, kendi dua ettiğim askerim değil, en azından kendi polisim değil' diyen genç en azından o zaman Allah rızası için buna katlanabileceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protestolarda da gözaltına alınan ve tutuklanan gençler benzer uygulamalara maruz kaldıklarını anlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protestolarda da gözaltına alınan ve tutuklanan gençler benzer uygulamalara maruz kaldıklarını anlatmıştı.

Gençlerin bu açıklamaları bazı gazeteciler ve siyasiler tarafından yalanlanmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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