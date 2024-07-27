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Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Yorumları ve Özellikleri ile Sizin İçin İnceledik!

etiket Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Yorumları ve Özellikleri ile Sizin İçin İnceledik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 16:03

Koltuk ve halılarınızı yıkatmak için sürekli hizmet almaktan ve para ödemekten yoruldunuz mu? Keşke benim de minik ama güçlü bir makinem olsa kolayca halılarımı, koltuklarımı temizlesem mi diyorsunuz? Hatta taşıması kolay olsun gerekirse arabamı da temizlerim diyenlerden misiniz? Ve bunun için çok fazla bütçe ayıramıyorsunuz belki. O zaman doğru yerdesiniz. Kiwi KCC-4320 koltuk ve halı yıkama makinesi tam da size göre!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi KCC-4320, güçlü emiş gücü ve pratik kullanımı ile öne çıkan bir model.

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi KCC-4320, güçlü emiş gücü ve pratik kullanımı ile öne çıkan bir model.

Salonda, mutfakta ya da arabanızda anlık kazalar sonucu oluşan lekeleri hızlıca çıkarmak için daha pratiği yok! 

'Büyük profesyonel makinelerle kıyaslamamak gerek ama boyuna göre müthiş bir şey. Kızım kusmuştu koltuğa, yıkamacı çağıracaktım önce bir makineyle deneyim dedim ve beni şaşırttı gerçekten anında lekeyi çıkardı. '

Alanların iyi ki almışım dediği bir ürün: 'Çay kahve dökülse çektirip hemen temizler tavsiye ederim iyi ki almışım.'

Özellikle koltuk, sandalye ve ince halılarda etkili olan bir yıkama makinesi.

Özellikle koltuk, sandalye ve ince halılarda etkili olan bir yıkama makinesi.

Koltuklarınız için pratik ve ideal temizlik sağlar: 'Öncelikle tay tüyü kumaşı olan koltuk sandalye gibi yerlerde ürünü kullanması oldukça pratik kolaylıkla fırçalanıyor ve su çekim gücü gayet yeterli . '

Akıllardaki soruyu duyar gibiyim. Koltuklarım temizledikten sonra ıslak mı kalacak? Bu konuda da hiç endişeniz olmasın: 'Suyunu bastırarak doğru pozisyonda çekim yapıldığı takdirde asla rahatsız edici bir ıslaklık bırakmıyor.'

Eviniz de arabanız da artık her zamankinden daha temiz olacak. Çünkü ıslak kuru süpürge, 1.4 litre su tankı ve güçlü emişi sayesinde zorlu lekeleri kolayca temizler.

'__'Pisliğin içinde oturuyormuşuz dedirten bir ürün. Gelir gelmez hemen koltuğumda denedim çok efor sarf etmememe rağmen bütün lekeler kayboldu. Kısa sürede derinlemesine temizlik yaptı. Bu zamana kadar neden almadım dedirten bir ürün.'

Küçük boyutları sayesinde taşınması kolay, evde sizi yormadan temizlik yapabilmeniz için ideal.

Küçük boyutları sayesinde taşınması kolay, evde sizi yormadan temizlik yapabilmeniz için ideal.

Kanepeler,halılar, kilimler dışında taşıması kolay olduğu için otomobil içleri ve döşeme temizliği için de kullanabilirsiniz.

1400 ml temiz su deposuna sahip olan ürünün kirli su deposu da 1200 ml.

Bu kablolu süpürge, kullanılan suyu ve kirli suyu ayrı tutması sayesinde hijyenik bir temizlik imkanı sunuyor.

12 kpa emiş gücüne sahip olan ürün tam bir fiyat performans ürünü.

Hiç mi yok kötü bir huyu derseniz su haznesinin boyutu küçük olduğu için tüm koltukları temizlemek istediğinizde doldur boşalt sizi biraz yorabilir. Ama ona da değer öyle değil mi? Neticede 2 koltuk yıkatma parasına evinizde kendi makineniz oluyor. Malum devir ekonomi devri!

'Dedikleri kadar varmış çok beğendim biraz yorucu olsa da çekim gücü güzel ilk çıkan kirli suyu görünce şok oldum keşke çekebilseydim dedim alın aldırın küçük ve etkili✌👌'

Makul fiyatlı, her bütçeye uygun bir makine bu.

Makul fiyatlı, her bütçeye uygun bir makine bu.

Siz de halı ve koltuklarınızı yıkamak için uygun fiyatlı ve çok da ağır olmayan pratik bir makine arıyorsanız, buraya tıklayarak Hepsiburada indiriminden sadece 3579 TL'ye satın alabilirsiniz.

Sonrası hep keyif. Artık koltuğa çay döküldü, halıya çocuk yemek döktü endişeleri mazide kalacak.

Eğer almışken daha büyüğünü daha profesyonelini alayım diyorsanız o zaman da buraya tıklayarak en çok beğenilen halı ve koltuk yıkama makinelerine göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
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