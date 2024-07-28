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2024 Yazının En İyi Formülüne Sahip Güneş Koruyucuları

etiket 2024 Yazının En İyi Formülüne Sahip Güneş Koruyucuları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 21:18

Yüz güneş kremleri, cilt bakımı rutinlerimizin tartışmasız en önemli adımı, özellikle de yaz aylarında. İyi bir güneş kremi, yaşlanma belirtilerini hızlandıran UVA ve UVB ışınlarından bizi korur ve ince çizgilerden kırışıklıklara hatta ciltteki sarkmalara kadar bir sürü belirtiyi geciktirir. Ama dediğimiz gibi bunun için iyi bir güneş koruyucu kullanmak lazım. Biz de sizin için en iyi formüle sahip güneş koruyucuları tek tek listeledik.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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La Roche Posay Anthelios Uv 400 Spf 50+ Güneş Koruyucu Yüz Kremi

La Roche Posay Anthelios Uv 400 Spf 50+ Güneş Koruyucu Yüz Kremi

Kuru, kızarık ve hassas ciltler için ideal bir güneş koruyucu yüz kremi.Güneşe karşı hassasiyet gösteren ciltler için sürdükten sonra beyazlık bırakmayan nemlendirici etkili bir güneş kremi.

Parfümsüz olduğunu da ekleyelim.

Fiyatı 540 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güneş kreminde asla bu markadan şaşmayın. Cildim hassas ve kuru, hemen kızarır kolay nemlenmez. Ürün ciltte kolay emiliyor, yağlı his ve beyaz kalıntı bırakmıyor ve aynı zamanda nemlendirmesi bir nemlendirici kadar iyi. Hem güneş kremi hem nemlendirici daha ne olsun. Çok da kalıcı, yatmadan önce benim gibi acı badem sütü gibi bir ürünle temizlemek isteyebilirsiniz. Daha temiz içerikli bir şey almak isterdim ama açıkçası bu kadar iyi koruyabileceğini düşünmüyorum.'

Hepsiburada

Kiehl's Ultra Light Daily Uv Defense Aqua Jel Formunda Su Bazlı Güneş Koruyucu Krem

Kiehl's Ultra Light Daily Uv Defense Aqua Jel Formunda Su Bazlı Güneş Koruyucu Krem

SPF 50 ve kirlilik koruması içeren su bazlı jel güneş koruma ile cildinizi yenilemek ve korumak çok kolay.

Komedojenik olmayan güneş koruyucusu, hafif ve canlandırıcı dokusu ile yüksek koruma sağlıyor. 

Yağlı ciltler için ideal olan bu suya dayanıklı güneş kremi cildi zararsız, pürüzsüz ve korumalı bırakarak cildi zararlı UV ışınlarından korur.

Fiyatı 3490 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Murad City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50 Güneş Koruyucu Sprey

Murad City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50 Güneş Koruyucu Sprey

Dr.Murad tarafından geliştirilen krem gün boyu sağladığı güneş korucu özelliğinin yanında formülünde bulunan E vitamini, argan yağı gibi bileşenlerle cildinizi besler. 

Cildi en iyi şekilde korur ve kızıl ötesi ışınlarından arındırır. 

Dr.Murad tarafından üretilen anti aging sprey iyice çalkalandıktan sonra yüz, boyun veya dekolte bölgesine doğru püskürterek kullanabilirsiniz.

Fiyatı 3.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Clarins Sun Face Cream SPF 50 Yüz Kremi

Clarins Sun Face Cream SPF 50 Yüz Kremi

Kuru ciltler için uygun olan bir güneş kremi.

Suya ve tere karşı dayanıklıdır. Beyaz çizgiler oluşturmadan ıslak cilde bile uygulanabilir. Anti-oksidan özelliklere sahip olduğunu da ekleyelim.

50 ml güneş kreminin fiyatı 999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yüzde yapışkan hissi yapmıyor. Güzel emiliyor. Kış bir kez sürüyorum. Kokusuz güzel bir ürün.'

Hepsiburada

Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Hafif yapısı ve cilde sağlık veren parlaklığı ile beğenilen bir güneş kremi.

Leke sorunu yaşayan ya da leke oluşma riski yüksek ciltler için ideal bir krem. Formülündeki Glabridin ile leke oluşma riskini minimuma indirir.

Cildin yatıştırılmasına ve nemlendirilmesine de yardımcı olur. Uygulama sonrası yağlı bir his ve beyaz leke bırakmaz.

Fiyatı 729 TL ama 150 ml olduğunun altını çizelim.

Almak isteyenler için burada.

'Hem çok bereketli hem de koruyuculuğu yüksek. Kuru/karma cilt tipim için en iyisi iki yıldır vazgeçemiyorum.'

Hepsiburada
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The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Cilt Tonu Eşitleyici Renkli Güneş Koruyucu Krem

The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Cilt Tonu Eşitleyici Renkli Güneş Koruyucu Krem

Güneş koruması sağlarken aynı zamanda cildinize ışıltılı ve pürüzsüz bir görünüm katan bir güneş kremi. Kullananlar en çok, yapışkan his bırakmamasını ve cilt tonunu eşitlemesini beğeniyorlar.

Arbutin ve niacinamide ile desteklenen formülü, cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesini, kırışıklık bakımı ile birlikte cildi uva/uvb ve mavi ışıklardan korumayı hedefler. İçerdiği aktiflerin desteği ile cilt bariyerini iyileştirir ve onarır, cildi derinlemesine nemlendirirken, doğal parlaklık kazandırır ve   cilde uyumlu bir ton sağlar.   

Fiyatını hak eden bir ürün.

Fiyatı 395 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Benim ten rengim sarı alt tonlu buğdaydır. Biraz da kurudur. Verdiği nem bana yeterli ama daha kuru ciltler altına hafif bir nemlendirici kullanabilir fazlası kusma yapabilir. Parfümlü bir ürün klasik Purest kokusu. Kapatıcılığı yok ton eşitleme ve sağlıklı bir duruşu var. Sonuç itibariyle güneş kremi olduğu için kapatıcı özelliği aramamak lazım.'

Hepsiburada

Cream Co. Leke Karşıtı Aydınlatıcı Cilt Tonu Eşitleyici Yüz Güneş Kremi

Cream Co. Leke Karşıtı Aydınlatıcı Cilt Tonu Eşitleyici Yüz Güneş Kremi

Cildinizi güneş ışınlarından korumanın yanı sıra mavi ışından da koruyan bir ürün. Ayrıca cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı, beyazlık bırakmayan, her cilt yapısına uygun bir ürün.

Vegan içerikli olan güneş koruyucu paraben, alkol ya da parfüm içermiyor.

Yoğun bir yapısı var ama buna rağmen ciltte yağlı his bırakmıyor ve hızla emiliyor.

Yeni nesil filtrelere sahip olan güneş kreminin fiyatı 479 TL ancak şu anda sepette %15 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Parlak bitişli ve hızlı emiliyor yüzde beyazlık bırakmıyor çok beğendim favorim oldu.'

Hepsiburada

Avene Cleanance Anti-Blemish SPF 50 Güneş Koruyucu Krem

Avene Cleanance Anti-Blemish SPF 50 Güneş Koruyucu Krem

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler için ideal bir güneş kremi. 

Kullananlar en çok cildi yağlandırmamasını beğeniyor.

Yüz ve boyun bölgesinde kullanabilirsiniz. UVB-UVA ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlar ayrıca renkli bir anti-mavi ışın güneş filtresi içerir.

Komedojenik değildir.

Fiyatı 500 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Cildim çok yağlı akneye her şeye meyilli bildiğiniz yağ kusar ama bu krem sonunda buldum ya asla parlama yağlandırma yapmadı dokusu mükemmel kokusu da göz yakmadı ciltte bütünleşiyor gözü kapalı alın.'

Hepsiburada

Yves Rocher Spf 50 Yüksek Korumalı Yaşlanma Ve Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi

Yves Rocher Spf 50 Yüksek Korumalı Yaşlanma Ve Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi

İçeriği temiz, dokusu yumuşacık ve kalıcı koruma sağlayan bir ürün.

Güneşe bağlı cilt yaşlanmasının ve cilt lekelerinin oluşumunun önüne geçer. Cildinizin nemlenmesine, yumuşaklık kazanmasına ve kırışıkların azalmasına yardımcı olur. 

Kokusu da çok hoş.

Fiyatı 374 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kokusu dokusuyla harika bir güneş kremi yağlı his bırakmıyor anında emiliyor. Almanızı tavsiye ederim.'

Hepsiburada

Mıssha Pure Block Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu Krem

Mıssha Pure Block Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu Krem

Aşırı hassas cildi olan beyaz tenliler için bile üstün koruma sağlayan bir ürün.

AÇık tenlilerin çok sevdiği renkli bir güneş koruyucu. Dilerseniz makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Yaz kış cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak ve yüzünüze aydınlık bir görünüm verecek olan bir ürün.

Nemlendirme hissi de çok beğeniliyor.

İçeriğindeki dut çiçeği kompleksi, donuk cilde sahip olanlara canlı bir görünüm veriyor.

Fiyatı 594 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beyaz tenliyim ve güneşe aşırı hassas bir cildim var, yalnızca güneş değil çoğu ürün gözümü yakar ve cildimde kaşıntı yapar. Öncelikle beyaz tenliler için çok uygun bir ürün. Koruyuculuğu da çok yüksek tüm gün güneşte yürüdüm ve kremin olmadığı dekoltem kızartmasına rağmen yüzümde herhangi bir kızarma ya da yanma olmadı.'

Hepsiburada
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Caudalie Vinosun Protect Spf 50 Güneş Koruyucu Yüz Kremi

Caudalie Vinosun Protect Spf 50 Güneş Koruyucu Yüz Kremi

İçeriği temiz ürün tercih edenler için harika bir seçenek.

Antioksidan üzüm polifenolleri ile zenginleştirilmiş formülü, en hassas ciltlerde bile üstün koruma sağlar. Yüz ve boyun çizgilerini UVA/UVB ışınlarından etkili bir şekilde koruyan yüksek güneş koruması sağlar.

Fiyatı 643 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yapısı yağlı ama rahatsız etmiyor kokusu muhteşem ve makyaj bazı olarak bile kullanılabilir nemlendirici sürmeden ben çok beğendim içeriği de diğer güneş kremlerine göre daha temiz.'

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