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2024'ün En İyisi Diyebileceğimiz Çatal Kaşık Bıçak Takımı Modelleri Tavsiyeleri

etiket 2024'ün En İyisi Diyebileceğimiz Çatal Kaşık Bıçak Takımı Modelleri Tavsiyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 12:15

Misafirler için sofra hazırlarken ya da kendiniz güzel bir yemek yerken çatal bıçağa önem verenlerden misiniz? Her zevke her bütçeye uygun en çok beğenilen çatal bıçak takımlarını sizin için fiyatlarıyla derledik. Çelik takımlardan gümüşe... Şık takımlarla yemek yemenin keyfi kesinlikle bir başka o yüzden siz en sevdiğiniz takımı kullanmak için misafir ağırlamayı beklemeyin. En beğendiğiniz takımı seçin ve kendinize güzel bir sofra hazırlayın. 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 2 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Karaca Flow 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

1. Karaca Flow 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Paslanmaz çelik set şık bir kutuda geliyor.

Klasik, zarif bir takım arayanlar için güzel bir seçenek.

Setin içeriğine de bakalım:

  • 12 Adet 20 cm Yemek Kaşığı

  • 12 Adet 20,3 cm Yemek Çatalı

  • 12 Adet 23 cm Yemek Bıçağı

  • 12 Adet 17 cm Tatlı Kaşığı

  • 12 Adet 18 cm Tatlı Çatalı

  • 12 Adet 19 cm Tatlı Bıçağı

  • 12 Adet 11,5 cm Çay Kaşığı

Fiyatı indirimde 2999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika çok beğendik. umduğumdan çok daha güzel ve zarif.'

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2. Emsan Ay Işığı 18 Parça Parlak Gold Çatal Kaşık Bıçak Seti

2. Emsan Ay Işığı 18 Parça Parlak Gold Çatal Kaşık Bıçak Seti

Paslanmaz çelikten imal edilen bu çatal bıçak kaşık seti özel titanyum kaplama bir ürün.

Paslanmaz ve kararma yapmaz.

Şık sunumlar, ağır davetler için ideal bir takım.

Setin içinde neler var bakalım:

  • 6 Adet Yemek Çatalı 20,5 cm

  • 6 Adet Yemek Kaşığı 21 cm

  • 6 Adet Yemek Bıçağı 22 cm

Fiyatı indirimde 1790 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ağır kaliteli bir model. Mağazada görmüştüm stok yoktu buradan aldım. Makinede yıkadım bir kaç defa hiç bir sorun olmadı. Tavsiye ederim.'

Hepsiburada

3. KB Solingen 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

3. KB Solingen 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

Ağırlığı ve kalitesi ile öne çıkan bir takım.

84 parçadan oluşan takım tam çeyizlik.

İçinde; 12şer adet yemek kaşık, çatal ve bıçağı, 12şer adet tatlı kaşığı, çatalı ve bıçağı ile 12 adet de çay kaşığı bulunuyor.

Fiyatı 3999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çeyizime misafir için aldım. Pahalı olan markalara asla gerek yok. Sadece bıçaklarda 18/10 yazmıyor. Diğer hepsinde yazıyor. Bıçaklarda zaten çok kullanılmıyor diye bu ayrıntıyı ben umursamadım. Yakından çok şık duruyor. Kutusu deforme oldu diyenler olmuş. Ancak benim kutum çok sağlam geldi, mutlu oldum o yüzden.'

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4. Karaca Leda 36 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

4. Karaca Leda 36 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Klasik çatal bıçak takımlarından sıkılanlar için modern ve farklı bir set.

Fiyatı indirimde 3299 TL.

6 kişilik setin içinde 6şar yemek kaşık, çatal ve bıçağı ile 6şar adet de tatlı yemek kaşığı ve çatalı bulunuyor.

Almak isteyenler için burada.

'Aşırı gösterişli olmayan sade ve şık bir takım.'

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5. Karaca Orion Rosegold 30 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

5. Karaca Orion Rosegold 30 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

Çelik malzemeden üretilmiş olan son derece kaliteli bir set.

Rose gold rengini sevenlerin favorisi.

Setin içinde;

  • 6 Adet Yemek Bıçağı(22.5 cm)

  • 6 Adet Yemek Kaşığı(21 cm)

  • 6 Adet Yemek Çatalı(21.5 cm)

  • 6 Adet Tatlı Çatalı(18 cm)

  • 6 Adet Çay Kaşığı(13 cm)

Fiyatı 3799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir buçuk senedir kullanıyorum, görüldüğü gibi rengarenk ve kaliteli, çok ince değil malzemesi güzel, bulaşık makinesinde hiç yıkamadım o yüzden hala ilk günkü gibi, renklerinde hiçbir sorun oluşmadı.'

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6. Jumbo 9000 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

6. Jumbo 9000 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

12 kişilik, tam 84 parçadan oluşan gümüş çatal bıçak seti şık sofralar için ideal bir set.

Setin içinde 12şer adet yemek kaşığı, çatalı ve bıçağı, 12şer adet tatlı kaşığı, çatalı ve bıçağı ile 12 adet de çay kaşığı bulunuyor.

Fiyatı 7860 TL.

Gold, gümüş ve siyah renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kalitesi tartışmasız. Tasarımı çok beğendim.'

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7. Schafer Sheen 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

7. Schafer Sheen 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Uluslararası normlarda kabul edilen 3mm çelik kalınlığıyla üretilen Schafer ürünleri 304 kalite 18/0 standartlarında çelikten üretilmiş.

Bu set sadece tatlı grubunu kapsıyor.

Çelik setin içerisinde, 6şar adet tatlı kaşığı, çatalı ve bıçağı bulunuyor.

Fiyatı 610 TL, ayrıca %20 de indirimi bulunuyor.

Almak isteyenler için burada.

'Tek kelimeyle muhteşem. Tavsiye ederim.'

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8. Karaca Callisto Mat Gold 30 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

8. Karaca Callisto Mat Gold 30 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

Şık ve asil bir set.

Çelik setin içerisinde 6şar adet, yemek kaşığı, yemek çatalı, yemek bıçağı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı bulunuyor.

Fiyatı 2269 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Emsan Mirage 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

9. Emsan Mirage 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

Uzun süre parlaklığını koruyan özel Emsan çeliğinden üretilen set şık kutusunda geliyor.

Kararmaya ve paslanmaya karşı ömür boyu garantili olduğunu da ekleyelim.

Paslanmaz çelik setin içerisinde neler var bakalım; 

  • 12 Adet Yemek Çatalı, 

  • 12 Adet Yemek Kaşığı 

  • 12 Adet Yemek Bıçağı 

  • 12 Adet Tatlı Çatalı 

  • 12 Adet Tatlı Kaşığı 

  • 12 Adet Tatlı Bıçağı 

  • 12 Adet Çay Kaşığı 

Fiyatı ise 4299 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü alırken yorum yoktu, çekinerek aldım lakin ürün düzgün çıktı, kargolama hızlı, paket özenliydi.'

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10. Batta Washabi Serisi Siyah Gold 3 Parça 1 Kişilik Yemek Çatal Bıçak Kaşık Takımı

10. Batta Washabi Serisi Siyah Gold 3 Parça 1 Kişilik Yemek Çatal Bıçak Kaşık Takımı

Paslanmaz çelikten üretilen bu şık set 2 yıl boyunca paslanmalara karşı garantili.

Setin 3 parçadan oluşan tek kişilik bir set olduğunu hatırlatalım. Kişi sayısına göre istediğiniz kadar alabilirsiniz.

1 kişilik setin fiyatı 519 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Casa De Bella 6 Kişilik 36 Parça Bambu Görünümlü Metal Çatal Kaşık Bıçak Seti

11. Casa De Bella 6 Kişilik 36 Parça Bambu Görünümlü Metal Çatal Kaşık Bıçak Seti

Sap kısımları bambu görünümlü parlak gold, uçları ise çelik rengi olan farklı ve değişik bir set.

Klasik setlerden sıkılanlar için güzel bir alternatif.

Çelik setin içerisinde neler var bakalım;

  • 6 Adet Yemek Çatalı

  • 6 Adet Yemek Bıçağı

  • 6 Adet Yemek Kaşığı

  • 6 Adet Tatlı Çatalı

  • 6 Adet Tatlı Kaşığı

  • 6 Adet Tatlı Bıçağı

Fiyatı 3999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Mikasa Moor 90 Parça Çatal Bıçak Seti

12. Mikasa Moor 90 Parça Çatal Bıçak Seti

12 kişilik dev bir set, üstelik kutulu.

Kaliteli, zamansız ve şık.

18/10 paslanmaz çelikten üretilen setin içinde yok yok!

  • 12 adet yemek çatalı

  • 12 adet yemek kaşığı

  • 12 adet yemek bıçağı 

  • 12 adet tatlı/pasta çatalı

  • 12 adet tatlı/pasta kaşığı

  • 12 adet tatlı/pasta bıçağı 

  • 12 adet çay kaşığı 

  • 1 adet büyük kaşık 

  • 1 adet büyük çatal 

  • 1 adet kevgir 

  • 1 adet spatula 

  • 1 adet kepçe 

  • 1 adet Mikasa Moor kutu

Fiyatı 5954 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çeyiz için aldım çok beğendim, sade ve şık:)'

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