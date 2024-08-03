2024'ün En İyisi Diyebileceğimiz Çatal Kaşık Bıçak Takımı Modelleri Tavsiyeleri
2024'ün En İyisi Diyebileceğimiz Çatal Kaşık Bıçak Takımı Modelleri Tavsiyeleri
Misafirler için sofra hazırlarken ya da kendiniz güzel bir yemek yerken çatal bıçağa önem verenlerden misiniz? Her zevke her bütçeye uygun en çok beğenilen çatal bıçak takımlarını sizin için fiyatlarıyla derledik. Çelik takımlardan gümüşe... Şık takımlarla yemek yemenin keyfi kesinlikle bir başka o yüzden siz en sevdiğiniz takımı kullanmak için misafir ağırlamayı beklemeyin. En beğendiğiniz takımı seçin ve kendinize güzel bir sofra hazırlayın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 2 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Karaca Flow 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı
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2. Emsan Ay Işığı 18 Parça Parlak Gold Çatal Kaşık Bıçak Seti
3. KB Solingen 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti
4. Karaca Leda 36 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı
5. Karaca Orion Rosegold 30 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti
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6. Jumbo 9000 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti
7. Schafer Sheen 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı
8. Karaca Callisto Mat Gold 30 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti
9. Emsan Mirage 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti
10. Batta Washabi Serisi Siyah Gold 3 Parça 1 Kişilik Yemek Çatal Bıçak Kaşık Takımı
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11. Casa De Bella 6 Kişilik 36 Parça Bambu Görünümlü Metal Çatal Kaşık Bıçak Seti
12. Mikasa Moor 90 Parça Çatal Bıçak Seti
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