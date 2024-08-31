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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 13:23

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 30.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler

1. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından gururla haftanın en çok satan ilk kitabını sunuyoruz sizlere.

Çoğunu ilk kez okuyacağınız, onlarca Atatürk öyküsü bir arada.

Çocuklar için harika bir Atatürk'ü tanıma ve anlama kitabı.

Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu biliyor musunuz mesela?

Ya da sevdiği atının öyküsünü okudunuz mu hiç? Köpeği Foks'un matraklıklarını... Kesilen iğde ağacını aramaya çıkan Atatürk'ü...

Hepsi bu kitapta...

Fiyatı 83 TL olan kitap okumak ya da hediye olarak almak isteyenler için burada.

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2. Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni - Carlo Ginzburg

2. Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni - Carlo Ginzburg

O, Engizisyon'a meydan okuyan, Latincesi kıt olan yoksul bir köylü...

O, eline geçen, halk diline çevrilmiş, içlerinde Kuran'ın da bulunduğu bütün kitapları okuyan Menocchio...

O, kendi evren kuramını yaratan adam.

Ona kalırsa dünya, kaostan, bozulan peynirde oluşan kurtlar gibi türemiştir. Tanrı, gücünü herkese; ''Yahudiler'e, Türkler'e, Hıristiyanlar'a ve hatta sapkınlara'' eşit olarak vermiş, kimseyi kayırmamıştır. İsa'ya gelince, o da sıradan, yoksul bir köylüdür. Cehennem de araf da papaz ve keşişlerin halkı soymak için uydurdukları şeylerdir. Engizisyon karşısında bir türlü geri çekilmeyi bilmeyen bu bilgiye susamış köylü, bütün din iktidarını karşısına alır ve sonunda Engizisyon tarafından ölüme mahkum edilir.

Ginzburg  da bu kitapta, halk kültürünün iktidar karşısındaki konumunu incelerken, günümüze kalan belgeler ve Engizisyon kayıtlarından yola çıkarak tarihi yeniden yazıyor. 

Fiyatı 142 TL, burada.

'16. Yüzyılda fikirlerini açıklama cesaretini bulmuş bir insan 'Menocchio' şiddetle tavsiye ederim.'

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3. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu & M.Ali Karaismailoğlu

3. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu & M.Ali Karaismailoğlu

Eğer siz de beyninizin içinde bir karadelik varmış ve ara sıra her şeyi yutuyormuş gibi hissediyorsanız aramıza hoş geldiniz. Tanıştığımıza göre dopaminimizi güzelce demleyip sohbetimize başlayabiliriz. Keyifli okumalar…

Fiyatı 113 TL, burada.

Amazon

4. Çürümenin Kitabı - E. M. Cioran

4. Çürümenin Kitabı - E. M. Cioran

Derin felsefe içeren, insana kendini sorgulatan harika bir kitap.

Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki? 

Fiyatı 97 TL, burada.

'Bolca altı çizilecek, not alınacak, düşündürecek yazılar var.'

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5. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

5. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır. 

Okurken, Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramanızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edeceksiniz.

Fiyatı 104 TL, burada.

'İçime dert olmuş pek çok sorunun kendi kendine yok olmasını sağladı.'

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6. Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri - Julia Samuel

6. Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri - Julia Samuel

Julia Samuel, önde gelen bir terapist. Hayattaki önemli krizleri ve onlardan neler öğrenebileceğimizi keşfetmek için unutulmayacak ve hepimize çok tanıdık gelecek danışan hikayelerini paylaşıyor.

Bu Da Geçecek, Covid19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden ekonomik krizlere hepimizin ağır süreçlerden geçtiği bir dönemin ortak deneyiminin kitabı.

Fiyatı 150 TL, burada.

'Neden en fazla okunan kitaplar listesinde olduğu kitap okudukça anlaşılıyor. Tebrikler.'

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7. Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı - Don Miguel Ruiz

7. Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı - Don Miguel Ruiz

Özünde Toltek bilgeliğinin temelini anlatan Dört Anlaşma kitabı, Don Miguel Ruiz'in en çok okunan kitaplarından biri. 

Dört Anlaşma kitabı, içsel olarak farkındalığa nasıl varacağınızı, kendi cehenneminizi nasıl cennete çevireceğinizi dört anlaşmayla açıklıyor. Bu anlaşmaları uzun vadede alışkanlığa dönüştürerek faydalarını görebilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Kendinizi dinginleştirmek ve farkındalığınızı artırmak için başvuracağınız bir başucu kitabı.

Fiyatı 82 TL, burada.

'Bu tip kitapların kapaklarının daha iyi, daha sade, daha net olması gerek. Kitabın kapağına bakınca al beni demiyor. Oysa insanlık için bir kutsal kitap niteliğinde.'

Amazon

8. Hizmetçi - Freida Mcfadden

8. Hizmetçi - Freida Mcfadden

Sayfalarını çevirmekten kendinizi alıkoyamayacağınız ters köşelerle dolu muhteşem bir eser. Penceredeki Kadın, Aramızdaki Kadın ve Trendeki Kız kitaplarını sevenler bu kitabı elinden bırakamayacak!

Fiyatı 154 TL, burada.

'Kargolama ve kitap güzeldi. Bir sorun yaşamadık , kitaba gelirsek orijinal ve konu olarak da tatmin edici bu türü sevenler için. Teşekkürler Amazon!'

Amazon

9. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro

9. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro

Yayımlandığı yıl Time dergisi tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınan Kazuo Ishiguro'nun 'Beni Asla Bırakma' isimli kitabı yıkıma götüreceğini bile bile kendi kaderini kabullenenlere odaklanıyor.

Fiyatı 86 TL, burada.

'Tüm ana distopyaları bitirmiştim, bu da 3 günde bitti.'

Amazon

10. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

10. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Okurken meraktan hızlıca öbür sayfaya geçmek isteyeceğiniz heyecan dolu bir roman.“Evlilik hiçbir zaman bu kadar huzursuz edici ya da bu kadar zorlayıcı olmamıştı. Alice Feeney gerilim ve merak dolu muazzam bir roman yazmış ve sonu sizi hayretler içinde bırakacak. Olayların nereye gittiğini çözdüğünüzü sanabilirsiniz ama inanın bana, hiçbir fikriniz yok!” ―Samantha Downing

Fiyatı 120 TL, burada.

'Sonunda kafayı yiyorsunuz bu yazarın her kitabını almalısınız.'

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11. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

11. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

Dostluk, aşk, kalp kırıklığına dair dokunaklı, müthiş bir hikaye bu...

'Travma ve arkadaşlık öylesine zekice ve derin bir kavrayışla ele alınıyor ki bu roman bundan sonra bu konuda yazılmış tüm romanlar için bir ölçüt olacak.' diye yazılmış Wall Street Journal'da.

Fiyatı 281 TL, burada.

'Popüler kültürden etkilenip aldım sağlam geldi.'

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12. Köşedeki Dükkan - Nicola May

12. Köşedeki Dükkan - Nicola May

Eğlenceli ve aşk dolu bir hikaye.

Akıcı bir anlatımı olan bir çırpıda keyifle okuyacağınız bir kitap.

Fiyatı 94 TL, burada.

'Çok severek okudum. Aynı zamanda hem komik, romantik, hem de hüzünlü ve gizemli bir hikayesi var. Herkese tavsiye ederim.'

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