Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!
Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...
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Bu içerik 30.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler
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2. Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni - Carlo Ginzburg
3. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu & M.Ali Karaismailoğlu
4. Çürümenin Kitabı - E. M. Cioran
5. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl
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6. Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri - Julia Samuel
7. Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı - Don Miguel Ruiz
8. Hizmetçi - Freida Mcfadden
9. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro
10. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney
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11. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara
12. Köşedeki Dükkan - Nicola May
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