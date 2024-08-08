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Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Çok Satan Kitap Setleri!

etiket Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Çok Satan Kitap Setleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 03:01

Bazıları kısa yolculuklarda bitirebileceğiniz kadar kısa, bazıları kütüphanede bir ömür saklamalık birbirinden güzel kitap setleri burada. Harry Potter'dan Agatha Christie'ye... Psikolojik gerilimden fantastik dünyaya... Herkesin ilgisini çekebilecek bir set var listemizde. Haydi acele edin ve siz de setler tükenmeden koleksiyonunuza en güzelini ekleyin.

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Bu içerik 07.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas / 2 Kitap Takım

1. Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas / 2 Kitap Takım

Sayfası çok kalın bir kitap ama o kadar sürükleyici ki bir çırpıda okumak garantili.

Sinemaya, tiyatroya, televizyona ve hatta bilgisayar oyunlarına uyarlanmış, hakkında besteler yapılmış bu eser, Fransa'nın, Kral ve taraftarlarının Napoleon'un dönmesinden endişelendiği Restorasyon Dönemi'nde geçiyor.

Fiyatı 196 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir kitap, kalınlığı korkutmasın. Çok akıcı.'

Amazon

2. Harry Potter Seti - 7 Kitap Kutulu

2. Harry Potter Seti - 7 Kitap Kutulu

En çok hediye edilen kitap seti karşınızda!

Setin içinde bulunan kitaplar aşağıda;

  • Harry Potter ve Felsefe Taşı

  • Harry Potter ve Sırlar Odası

  • Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

  • Harry Potter ve Ateş Kadehi

  • Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

  • Harry Potter ve Melez Prens

  • Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

Fiyatı 1704 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ortaokul 3. sınıfa giden kızım için aldım Yedi kitabı da peş peşe bitirdi. Kitap alırken ucuz fiyat ve kargolamadaki kalitesi nedeniyle ilk tercihimiz Amazon oluyor.'

Amazon

3. Arsen Lüpen Bütün Eserleri - 3 Kitap Set

3. Arsen Lüpen Bütün Eserleri - 3 Kitap Set

Gizemli dedektif hikayelerini sevenlerin bayıldığı bir set. En çok satanlardan...

Türü sevenlerin mutlaka kütüphanesinde bulunan, haberi olmayanların da diziyi izleyen tüm kitap kurtlarının koşa koşa aldığı bir set...

Fiyatı 202 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha öncesinde de hep duyup edinmediğim ve okumadığım bir seriydi ancak Lupin dizisini izlememle beraber bende büyük bir merak uyandırdı. Buna bağlı olarak kitap setini satın aldım. Amazon tarafından çok hızlı ve sağlam bir şekilde tarafıma ulaştı. Kitap seti 3 kitaptan ve bunların içinde olduğu bir kutudan oluşmakta. Okuması keyifli. Çocuk kitabı hissi uyandırsa da 20'li yaşlarda boş vakitlerde güzel ve akıcı gittiğini söyleyebilirim. Betimlemelerini beğendim, kitabı okurken aklımda kurup bizzat yaşıyormuş hissini verebiliyor. Elbette ki bu benim düşüncem ancak keşke daha önce okusaymışım dedim.

Herkese iyi okumalar dilerim.'

Amazon

4. Dune Ciltli Kutulı Set - 6 Kitap

4. Dune Ciltli Kutulı Set - 6 Kitap

Dune serisi ciltli, şömizli, posterli ve kutulu edisyonuyla karşınızda.

Setin içerisindeki kitaplar;

  • Dune

  • Dune Mesihi

  • Dune Çocukları

  • Dune Tanrı İmparatoru

  • Dune Sapkınları

  • Dune Rahibeler Meclisi 

'Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka bir kitap yok.' 

Ciltli kapaklı setin fiyatı 2800 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Filmi beğenen bir de kitabı okusun, aklınızı kaçırırsınız!'

Amazon

5. A Game of Thrones: The Story Continues - Kutulu Set

5. A Game of Thrones: The Story Continues - Kutulu Set

Game of Thrones fanları için harika bir set.

Setin içindeki kitaplar da şu şekilde:

  • A Game of Thrones 

  • A Clash of Kings

  • A Storm of Swords, 1: Steel and Snow

  • A Storm of Swords, 2: Blood and Gold

  • A Feast for Crows

  • A Dance with Dragons, 1: Dreams and Dust

  • A Dance with Dragons, 2: After the Feast

Fiyatı 2497 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık 12 günde elime ulaştı. Paketleme güzel yapılmış, zaten kutunun kendisi orijinal plastik sarılı olarak geldi. Her şey güzel duruyor.'

Amazon
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6. Stefan Zweig Seti 10 Kitap

6. Stefan Zweig Seti 10 Kitap

Yazarı sevenler için eşsiz bir set.

İçinde tam 10 kitap var.

- Kuş Kapanı & Dönüşüm

- Satranç

- Dadı & Leporella

- Ayışığı Sokağı & Korku

- Yakıcı Sır

- Kaçak & Sahaf Mendel

- Bir Çöküşün Hikayesi & Amok

- Hayatın Mucizeleri

- Virata Ya da Ölümsüz Bir Kardeşin Gözleri

- Görünmez Koleksiyon Unutulmuş Düşler & Karda

Fiyatı 159 TL, burada.

'Stefan Zweig okumak başka bir evre. Özel bir yazar. Ayrıca kitapların kalitesi çok iyi ve kitapları koyabileceğimiz bir kalıp içinde geliyor. Tek kelime ile mükemmel.'

Amazon

7. Franz Kafka 10 Kitap (Kutulu Set)

7. Franz Kafka 10 Kitap (Kutulu Set)

Kafka hayranlarını mutlu edecek bir kitap seti.

Tam 10 tane kitap bulunan setteki eserler şu şekilde;

- Dönüşüm (72 Sayfa)

- Taşrada Düğün Hazırlıkları (40 Sayfa)

- Bir Köpeğin Araştırmaları (64 Sayfa)

- Bir Savaşın Tasviri (72 Sayfa)

- Ateşçi (48 Sayfa)

- Bir Köy Hekimi (48 Sayfa)

- Aforizmalar (114 Sayfa)

- Bir Açlık Sanatçısı (62 Sayfa)

- Ceza Sömürgesi (42 Sayfa)

- Babaya Mektup (88 Sayfa)

Fiyatı 235 TL, burada.

'Kısa yolculuklarda hızlıca okuyabileceğiniz bir seri tavsiye ederim.'

Amazon

8. Poirot Seçkisi Set

8. Poirot Seçkisi Set

Polisiye Edebiyatın Kraliçesi Agatha Christie'nin ilk romanı Ölüm Sessiz Geldi yayımlanalı 100 yıl oldu. Oluşturduğu gizemli atmosfer, zengin karakterler ve her birimizi son sayfasına kadar peşinden sürükleyen kurgusu ile hepimiz Agatha Christie'nin sadık birer takipçisi olduk. Altın Kitaplar Yayınevi, Kraliçe'nin o ölümsüz adına yaraşır bir projeyle bu 100 yıla bir katkıda bulunarak Dedektif Hercule Poirot'nun kahramanı olduğu roman lardan bir kutu set oluşturdu. Kraliçe'nin hayranı olan herkes gibi seveceğinizi umuyoruz. Keyifle ve heyecanla...

Fiyatı 742 TL, burada.

'Uzun zamandır almayı beklediğim bir setti. Amazon'da en uygun fiyata buldum, teşekkür ederim.'

Amazon

9. Gece Gezginleri Serisi Takım Set (2 Kitap)

9. Gece Gezginleri Serisi Takım Set (2 Kitap)

Jacob - Gece Gezginleri 1 ve Gideon - Gece Gezginleri 2 kitaplarından oluşan bir set.

Jacquelyn Frank’in Gece Gezginleri serisi insanı içine çeken alternatif bir dünyayı zengin ve lirik bir dille anlatıyor.

Fiyatı 100 TL, burada.

Amazon

10. Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Konulu Kutulu Set

10. Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Konulu Kutulu Set

6 kitaptan oluşan kutulu set, psikolojik gerilim sevenlerin gözdesi.

Bu bol gerilimli seride yer alan kitaplar şu şekilde;

  • Karabasan

  • Fobi

  • Hain Yüreğim

  • Oyunbaz

  • Şizofren

  • Psikiyatrist

Fiyatı 1320 TL, burada.

'Keyifle okudum kitaplığımda yerini aldı.'

Amazon
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11. Yapay Zeka Ve İnsanlığın Geleceği 4 Kitap Set

11. Yapay Zeka Ve İnsanlığın Geleceği 4 Kitap Set

Yapay zekanın dünyamızı tahayyül edebileceğinizden daha hızlı değiştireceğini biliyor musunuz?

Süper zeka bizim kölemiz mi yoksa efendimiz mi olacak?

Konuya ilgi duyanlar için harika bir set.

Setin içindeki kitaplar;

  • Yaşam 3.0: Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak, Max Tegmark

  • Yapay Zekâ: Geleceğimizle İlgili Bugün Bilmeniz Gereken 101 Şey, Lasse Rouhiainen

  • Son İcadımız: Yapay Zekâ ve İnsanlık Çağının Sonu, James Barrat

  • Derin Düşünce: Yapay Zekânın Yetmeyip İnsan Yaratıcılığının Başladığı Yer, Garry Kasparov

Fiyatı 668 TL, burada.

Amazon

12. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi: Delüks Cep Kutulu Set

12. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi: Delüks Cep Kutulu Set

Seri tam koleksiyonluk.

İçinde;

  • The Hobbit

  • The Fellowship of the Ring

  • The Two Towers

  • The Return of the King 

kitapları bulunuyor.

Kitapları deri ciltli ve gerçekten çok şık.

Fiyatı 1533 TL, burada.

'Bu setin sahte baskıları piyasada çok fazla mevcut. Daha ucuz olması nedeniyle Amazon harici bir satıcıdan aldığım ürünün orijinal baskı olmadığını görünce hemen iade ettim. Kuşkularımla birlikte bu sefer Amazon.com.tr'nin sattığını aldım. Bu sefer çok şükür orijinal geldi, zaten bir bakışta kalite farkı anlaşılıyor.

Bu uyarı dışında harika bir set. Alan Lee'nin eserleri harika ve gizem dolu, kağıt kalitesi ise şahane. Tolkien koleksiyonu yapmaya düşünenlerin alacakları ilk setlerden biri mutlaka.'

Amazon
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