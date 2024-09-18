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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bissell Proheat 2x Revolution Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bissell Proheat 2x Revolution Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 13:59

Evinizdeki koltuk ve halıları yıkatmak için sürekli hizmet almaktan ve para ödemekten yoruldunuz mu? Keşke benim de profesyonel temizlik yapacak bir makinem olsa kolayca halılarımı, koltuklarımı hatta arabamın içinin temizlesem mi diyorsunuz? ı da temizlerim diyenlerden misiniz? Ve bunun için çok fazla bütçe ayıramıyorsunuz belki. O zaman doğru yerdesiniz. Bissell Proheat 2x Revolution halı koltuk yıkama ve leke çıkarma makinesi tam da size göre!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 18 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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12 sıra fırçalı geniş iki adet rulo fırçaya sahip ve profesyonel bir halı ve koltuk yıkama makinesi performansında.

12 sıra fırçalı geniş iki adet rulo fırçaya sahip ve profesyonel bir halı ve koltuk yıkama makinesi performansında.

Gerçekten kullanışlı bir makine. Hem evinizde hem aracınızdaki koltuk ve döşemeleri temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Güçlü 800W motora sahip olan makine, ofis, otel gibi büyük alanlarda da kullanıma uygun.

PowerJet teknolojisi ile basınçlı deterjanlı su püskürtme fonksiyonuna sahip.

Bu makinenin zorlu leke çıkarma başlığı sayesinde halı ve koltuklarınızın derinine işlemiş ya da kurumuş lekeleri de kolayca çıkarabilirsiniz.

Bu makinenin zorlu leke çıkarma başlığı sayesinde halı ve koltuklarınızın derinine işlemiş ya da kurumuş lekeleri de kolayca çıkarabilirsiniz.

Bu makine deterjanlı suyun lekeler üzerinde en etkili olduğu sıcaklıkta olmasını sağlayan Heatwave teknolojisi ile öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde halı ve koltuklarınızda kusursuz bir temizlik sağlamak oldukça kolay.

'1 ay önce yıkattığım halılarımdan çıkan kiri görünce inanamadım. Gerçekten iyi ki almışım. Kullanımı çok pratik ve içinden 2 şişe temizleyicisi çıkıyor.'

Ürünün genel olarak kullanımı çok kolay. Ayrıca temizlik ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz iki farklı modu bulunuyor.

Ürünün genel olarak kullanımı çok kolay. Ayrıca temizlik ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz iki farklı modu bulunuyor.

Derin temizlik modu (deep clean) daha geç kuruyup çok daha zorlu kirleri kolayca çıkarırken, ekspres temizlik modu (express clean) ile temizlik yaptıktan yalnızca 1 saat sonra temizlenen alanlar kurumuş olur.

Kendini kısa sürede amorti eden, çekiş gücü oldukça iyi, kullanımı pratik bir halı/koltuk yıkama makinesi bu.

Hala kararsız olanlar için biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım.

Hala kararsız olanlar için biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım.

'Ürün kullanışlı. Montajı çok kolay. Temiz su ve pis su haznelerini çıkarıp/takmak ve doldurup/boşaltmak çok kolay ve zahmetsiz. İçerisinden çıkan deneme deterjanı ise normal ve oldukça işe yarıyor. '

'Çok şaşkınım! Gerçekten şaka gibi! 20 dakikada 6 metrekare halıyı yıkadım ve tertemiz oldu, ama gerçekten tertemiz! Max Clean modunda yıkadım. Temiz su haznesine 'Water' yazan yere kadar su doldurdum ve yanında gönderilen deterjandan sadece yarım çay bardağı deterjan ekledim. Çok beğendim, çok güzel yıkadı. '

'Çekiş gücü çok güzel bu kadar performans beklemiyordum. En yüksel modda çalıştırmama rağmen halım yarım saatte kurudu.'

Kutu içerisinde makine, 1 adet 8 cm fırça başlığı, 1 adet sürgülü dar aralık fırça başlığı, 1 adet hortum, 2 adet 236 ml Wash&Protect temizlik deterjanı bulunuyor.

Fiyatı ise 17.989 TL.

Bissell Proheat 2x Revolution Halı - Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Eğer fiyat sizin bütçenizi aşıyorsa ve yine de sizin bir koltuk/halı yıkama makinesine ihtiyacınız varsa o zaman daha uygun fiyatlı (3500 TL'den başlayan fiyatlar) çok satan diğer koltuk yıkama makinelerine de buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
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