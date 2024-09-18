A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bissell Proheat 2x Revolution Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Alınır mı?

Evinizdeki koltuk ve halıları yıkatmak için sürekli hizmet almaktan ve para ödemekten yoruldunuz mu? Keşke benim de profesyonel temizlik yapacak bir makinem olsa kolayca halılarımı, koltuklarımı hatta arabamın içinin temizlesem mi diyorsunuz? ı da temizlerim diyenlerden misiniz? Ve bunun için çok fazla bütçe ayıramıyorsunuz belki. O zaman doğru yerdesiniz. Bissell Proheat 2x Revolution halı koltuk yıkama ve leke çıkarma makinesi tam da size göre!

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