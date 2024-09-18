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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Kobb KB100 12Volt 100 PSI Analog Göstergeli Hava Pompası Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Kobb KB100 12Volt 100 PSI Analog Göstergeli Hava Pompası Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 16:04

Aracınızla seyir esnasında güvende hissetmek için ya da çocuğunuzun bisiklet lastiklerinin havası indiğinde anında müdahale edebilmek için bir hava pompasına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Yapabildikleri sadece bu kadar değil elbette. Yazın deniz yatağını şişirirken zorlanmamak için, basket topunun havası indiğinde keyfinizi bölmeden oyuna devam edebilmek için ve daha bir çok alanda faydasını görebileceğiniz bir ürün. Üstelik hafif, kompakta tasarımlı ve bütçe dostu. Ayrıca sizin için en uygun fiyata nerede olduğunu da bulduk. Gelin detaylara beraber bakalım.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 18 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tek bir ürünle bir sürü sorunu çözebilirsiniz. Otomobil lastiğinden deniz yatağına bir sürü farklı malzemeyi şişirmek için uygundur.

Tek bir ürünle bir sürü sorunu çözebilirsiniz. Otomobil lastiğinden deniz yatağına bir sürü farklı malzemeyi şişirmek için uygundur.

Güçlü 100 PSI / 7 Bar şişirme gücü ile otomobil ve motosiklet lastiği, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, şişme yatak bir sürü farklı malzemeyi şişirmek için ideal bir ürün.

Artık yazın deniz yatağını şişirirken zorlanmayacak, basket topunun havası indiğinde keyfinizi bölmek zorunda kalmayacaksınız. 

Dakikada 11L hava basma özelliği ile sınıfının en yüksek performansını sağlıyor.

Ayrıca analog basınç göstergesi, uygulama esnasında basınç değerini görebilmenizi de sağlar.

Kompakt, taşınabilir, hafif, sağlam ve aerodinamik tasarım ile kullanım kolaylığı sağlar.

Kompakt, taşınabilir, hafif, sağlam ve aerodinamik tasarım ile kullanım kolaylığı sağlar.

Sadece kullanım değil aynı zamanda kullanmadığınız zamanlar için kolay muhafaza etme imkânı da sağlar, Aracınızda yer kaplamaz, torpidoda bile saklayabilirsiniz.

3 adet şişirme ucu ile beraber geldiği için, farklı ürünlerde kullanması son derece pratik.

  • Top şişirme ucu

  • Lastik bot ve şişme yatak şişirmede kullanılan uç

  • 12Volt araç çakmak girişi (Bu uç ile kamp, dağcılık, sahil vb. alanlarda şişme bot, deniz yatağı, deniz topu, bisiklet, şişme yatak vb. birçok ürününüzü rahatlıkla şişirme imkânı bulabilirsiniz.)

Kablo uzunluğu tam 3 metre olan hava pompasının basınca dayanıklı 35 cm özel şişirme hortumu, geniş kullanım alanı sağlar.

Kablo uzunluğu tam 3 metre olan hava pompasının basınca dayanıklı 35 cm özel şişirme hortumu, geniş kullanım alanı sağlar.

Kriko kullanmadan kolayca lastiklerinizi şişirmenize imkan tanır.

En çok satın alınan hava pompası ünvanına sahip olan KOBB KB100 hava pompasının kullanıcı yorumlarına da bir göz atalım.

En çok satın alınan hava pompası ünvanına sahip olan KOBB KB100 hava pompasının kullanıcı yorumlarına da bir göz atalım.

'Tamamen inmiş lastiği aracı krikoya almadan sıfırdan şişirmeyi başardı. Küçük ama gerekli zamanı verirseniz kesinlikle çok iyi iş görüyor. Dezavantajı gürültülü çalışması ama fiyatını göz önünde bulundurursak bu da bir sorun değil.'

'Daha önce tipi/tasarımı sanayi tipi kompresöre benzeyenlerden kullanmıştım, bu onlardan daha sağlam, zaten o eskisi, 3 ayda bozuldu ki sadece bisiklet şişirmiştim.'

'Ürünü kombi genleşme tankına hava basmak için aldım. Sonuç başarılı.'

'Satın alalı bir kaç yıl olmuş. Arabada duruyor ve bazen kullanıyorum. Defalarca bisiklet tekeri , futbol ve basketbol topları şişirdim. Bir kez araba da deneme şansım oldu. Gayet başarılı işini yapıyor.'

Eğer bir hava pompası almayı düşünüyorsanız, kullanıcı yorumlarına ve ürünün avantajlarına bakarak daha iyi bir seçenek olmadığını söyleyebilirim.

Almak isteyenler için en uygun fiyatı bulduğumuzun da altını çizelim. Şu anda sadece 428 TL!

KOBB KB100 Analog Göstergeli Hava Pompası

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