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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Brita Maxtra Pro All-In-1 Su Arıtma Filtresi-Sürahisi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Brita Maxtra Pro All-In-1 Su Arıtma Filtresi-Sürahisi Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 12:46

Daha lezzetli, kirlilik içermeyen, taze filtrelenmiş soğuk su içmek ister misiniz? Brita Maxtra Pro All-in-1 filtreler, dilediğiniz gibi sıcak ya da soğuk şekilde içebileceğiniz temiz ve lezzetli su sağlar. Plastik atığı azalttığı için çevre dostu ve suya yapılan harcamayı azalttığı için de bütçe dostu. Etkileyici değil mi? Gelin detaylara beraber bakalım...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Brita Maxtra Pro All-in-1 filtreler size lezzetli ve taze filtrelenmiş su sağlar.

Brita Maxtra Pro All-in-1 filtreler size lezzetli ve taze filtrelenmiş su sağlar.
www.brita.com.tr

Eve damacana ile ya da pet şişelerle su almaya son vermenin en kolay yolu.

Sadece tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 9 damacana suyu filtreleyebilirsiniz.

Sadece tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 9 damacana suyu filtreleyebilirsiniz.

Evde su bittiğinde telaşlanmaya son. Su sipariş ettin mi? Ne zaman getirecekler? diye kendinizi yormanıza da artık gerek yok.

Çünkü Brita su arıtma filtresi ile, lezzetli ve taze suyun keyfini her zaman çıkarabilirsiniz.

İşin ekonomik yönü de var elbette. Bu filtreler sayesinde su masrafınızda kayda değer bir  tasarruf sağlayabilirsiniz.

'Fiyat olarak damacana su fiyatına göre çok ekonomik ve suyun tadı lezzetli.'

Çay ve kahve makineleriniz için kireç koruması sağlar.

Çay ve kahve makineleriniz için kireç koruması sağlar.

Brita filtreler sayesinde elde edeceğiniz saf ve taze su, kahve ve çayınızda tam aromanın yanı sıra güvenilir kireç koruması da sağlar.

Hem içmek hem de yemeklerde kullanmak için musluğunuzdan gelen lezzetli, saf suyu güvenle kullanabilirsiniz.

Artık makinelerin kireçlenme derdi yok!

Filtre muhafazasında (kapak ve gövde kısmı) %50 bio-based malzeme kullanılmıştır.

Filtre muhafazasında (kapak ve gövde kısmı) %50 bio-based malzeme kullanılmıştır.

All-in-1 filtreler her zamankinden daha sürdürülebilir: Neden mi?

Çünkü filtre kapağı ve yuvası (kütle dengesi) için %50 biyolojik temelli materyaller kullanıldı. Üstelik Brita geri dönüşüm programı ile geri dönüştürülebilir özellikte.

Ayrıca süper ince filtre örgüsü, mükemmel parçacık tutma özelliği sağlar. Bu sebeple eski borular için bile uygundur.

Brita Maxtra Pro All-in-1 su arıtma filtresi, geliştirilmiş filtre performansı ile övgüleri sonuna kadar hak ediyor.

Brita Maxtra Pro All-in-1 su arıtma filtresi, geliştirilmiş filtre performansı ile övgüleri sonuna kadar hak ediyor.

Brita filtrenin yenilikçi mikro gözeneklleri, mikropartikülleri (≥ 30 μm) etkili bir şekilde engeller. 

Brita All-in-1 su filtresi, suyun yumuşak ve sert olduğu bölgeler için öneriliyor. Suda mevcutsa, klor, herbisit, pestisit ve farmasötikal kalıntıları filtreliyor. Ayrıca kurşun-bakır gibi metalleri ve borulardan gelebilecek parçacıkları da filtreliyor.

Su sertliğini orta düzeyde azaltıyor ve günlük kullanım için ideal hale getiriyor.

Size de taze ve leziz suyun tadını çıkartmak kalır.

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Bu filtreler, tüm Brita marka filtreli sürahi modelleri ve BRITA Flow su sebili ile uyumludur.

Bu filtreler, tüm Brita marka filtreli sürahi modelleri ve BRITA Flow su sebili ile uyumludur.

Bu sebeple alacağınız çoklu paket filtreleri hem Brita Flow sebilinizde hem de Brita filtreli sürahilerinizde kullanabilirsiniz.

Su sebiline buradan da ulaşabilirsiniz.

Sürahisi de burada.

Çevre dostu bir ürün olması sebebiyle de çok tercih ediliyor.

Çevre dostu bir ürün olması sebebiyle de çok tercih ediliyor.

Brita su arıtma sürahileri ile siz de plastik atıkların azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Yeri gelmişken filtrelerin de geri dönüştürülebilir olduğunun tekrar altını çizelim.

Hala kararsız olanlar için biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım.

Hala kararsız olanlar için biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım.

Lezzetli, taze ve ekonomik. Üstelik çevre dostu. Biraz da kullanıcılar ne demiş ona bakalım.

'Musluk suyunu kokusuz ve tatsız bir hâle getiriyor. Gerçekten başarılı bir filtre.'

'Fiyat performans olarak bundan iyisi yok.'

'Yıllardır kullanıyorum. Çok memnunum.'

'Sağlıklı su için Brita filtreler tercih ediyoruz, suyun tadını bozmuyor.'

Son olarak fiyatını da belirtelim. Kullananların önerdiği Brita 6'lı yedek filtrenin fiyatı 729 TL.

Brita Maxtra Pro All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresi

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