A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch BCS712XXL Şarjlı Süpürge Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch BCS712XXL Şarjlı Süpürge Alınır mı?
Evinizi pratik şekilde süpürebilecek kablosuz bir süpürgeye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Çekiş gücü iyi olan, sessiz çalışan, motor kalitesine güvenen bir süpürge... Üstelik bütçe dostu. O zaman belki de bu incelememize göz atmalısınız. Aradığınız süpürge Bosch VCS712XXL şarjlı süpürge olabilir.
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Tam 10 yıl motor garantisi ile öne çıkan Alman kalitesi bir şarjlı süpürge.
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Değiştirilebilir batarya teknolojisi sayesinde çalışma süresini kolayca arttırabilirsiniz.
Performans ve çalışma süresini sizi yormadan otomatik olarak optimize eder.
Çekmecelerinizi temizlerken küçük nesneleri yanlışlıkla süpürgenize çekmenize engel olur.
Bükülebilir gövdesi sayesinde ulaşılması en zor bölgelere bile kolayca ulaşır.
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Filtreyi yıkamanıza gerek olmadan kolaylıkla toz haznesini temizleyebilirsiniz.
Güçlü çekiş gücü ve sessiz çalışmasıyla dikkat çeken Bosch BCS712 XXL şarjlı süpürgenin kullanıcı yorumlarına da biraz göz atalım.
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