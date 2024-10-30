Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch BCS712XXL Şarjlı Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch BCS712XXL Şarjlı Süpürge Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 13:16

Evinizi pratik şekilde süpürebilecek kablosuz bir süpürgeye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Çekiş gücü iyi olan, sessiz çalışan, motor kalitesine güvenen bir süpürge... Üstelik bütçe dostu. O zaman belki de bu incelememize göz atmalısınız. Aradığınız süpürge Bosch VCS712XXL şarjlı süpürge olabilir.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tam 10 yıl motor garantisi ile öne çıkan Alman kalitesi bir şarjlı süpürge.

Tam 10 yıl motor garantisi ile öne çıkan Alman kalitesi bir şarjlı süpürge.

Bosch süpürgeleri ile güç ve performansın ayrıca 10 yıl motor garantisinin tadını çıkartabilirsiniz.

Motorlarına bu kadar güvenmeleri kesinlikle etkileyici.

'Çok iyi almak isteyenler kesinlikle alsın diğer markaları bilmiyorum ancak bu ürün çok güzel on yıl motor garantisi var en önemlisi de bu.'

Değiştirilebilir batarya teknolojisi sayesinde çalışma süresini kolayca arttırabilirsiniz.

Değiştirilebilir batarya teknolojisi sayesinde çalışma süresini kolayca arttırabilirsiniz.

Böylece temizliğiniz asla yarım kalmaz.

Büyük bir eviniz var ve süpürgenizin şarjının bitmesinden mi endişe ediyorsunuz? Bu süpürge ile bu endişelerinize elveda diyebilirsiniz.

Çünkü çift batarya sayesinde 2 kat fazla kullanım süresi sağlar.

'Çift batarya olması güzel ben yedek bataryayı sakladım kullanmadım. Tek bataryayla 3 oda bir koridoru süpürdüm eko modda.'

Performans ve çalışma süresini sizi yormadan otomatik olarak optimize eder.

Performans ve çalışma süresini sizi yormadan otomatik olarak optimize eder.

Bosch patentli; akıllı batarya tespit teknolojisi sayesinde, süpürgeniz kullandığınız batarya tipini otomatik olarak algılar. 

Süpürge eğer zorlu bir bölgeyi temizliyorsanız otomatik olarak daha yüksek performans ya da daha büyük bir alanı temizliyorsanız maksimum çalışma süresi sağlar.

Çekmecelerinizi temizlerken küçük nesneleri yanlışlıkla süpürgenize çekmenize engel olur.

Çekmecelerinizi temizlerken küçük nesneleri yanlışlıkla süpürgenize çekmenize engel olur.

Bu süpürgenin en kullanışlı aksesuarlarından biri olan klavye-çekmece başlığı sayesinde temizlenmesi zor bölgeleri, küçük nesneleri vakumlamadan kolayca temizleyebilirsiniz. 

Ayrıca başlıkta bulunan LED ışık sayesinde arabanız ya da çekmecenizdeki dar alanları da kolayca temizleyebilirsiniz.

Bükülebilir gövdesi sayesinde ulaşılması en zor bölgelere bile kolayca ulaşır.

Bükülebilir gövdesi sayesinde ulaşılması en zor bölgelere bile kolayca ulaşır.

Eco modda iken 40 dakika kullanım süresine sahip olan süpürgenin 3 farklı güç modu bulunuyor.

'Ağırlığını hissettirmeyen ergonomik tasarım için mühendislerini tebrik ediyorum. Ne kadar ağır motor o kadar sağlam motor unutmayın derim.

İki büklüm eğilmeden ev süpürmek, kafa şişmeden ev süpürmek, o fişten çıkar ama nereye tak düşünmeden ev süpürmek şahane. 3+1 yaklaşık 130 metrekare evi tek batarya ile süpürüyorum. Ev süpürmeye vakit ayırıyorum resmen o kadar seviyorum. Ev diyorum ama aracımın da vazgeçilmez kurtarıcısı. Perdeler, battaniyeler, koltuklar, mobilyalar, aynalar kesinlikle her eve lazım. Birkaç ay kullanıp öyle yorum yaptığımı da belirtmek isterim.'

 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Filtreyi yıkamanıza gerek olmadan kolaylıkla toz haznesini temizleyebilirsiniz.

Filtreyi yıkamanıza gerek olmadan kolaylıkla toz haznesini temizleyebilirsiniz.

Bir süpürge ne kadar iyi olursa olsun süpürgeyi temizlemesi pratik değilse tercih edilmeyebiliyor.

Bu açıdan Bosch harika bir iş çıkarmış.

Toz haznesi temizliği gayet hijyenik ve kolay. Havaya toz bulutu yaymadan, toz haznesini kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca filtreyi yıkamanız da gerekmiyor.

Güçlü çekiş gücü ve sessiz çalışmasıyla dikkat çeken Bosch BCS712 XXL şarjlı süpürgenin kullanıcı yorumlarına da biraz göz atalım.

Güçlü çekiş gücü ve sessiz çalışmasıyla dikkat çeken Bosch BCS712 XXL şarjlı süpürgenin kullanıcı yorumlarına da biraz göz atalım.

Bir ürün alırken kullanıcı yorumları çok önemli rol oynuyor o yüzden yukarıda verdiklerimizin dışında birkaç yorumu daha sizinle paylaşmak istedik.

'Çekiş gücünden çok memnunuz. Eco ayarında bile halıyı kaldıracak derecede çekiyor. Çift bataryası sayesinde kullanımı uzun sürüyor fakat daha çift olarak kullanmama gerek kalmadı. Tüm evi tek bataryayla rahatlıkla süpürebiliyorum.'

'Hafif, çekim gücü de çok güzel ayağının kırılıp koltukların altına girmesi de çok güzel iyi ki Bosch almışım.'

'Haznesi kolay boşalıyor, şıklı olması güzel. Pahalı markalara gerek yok.'

Almak isteyenler için en uygun fiyatı bulduğumuzun da altını çizelim. Şu anda sadece 11.999 TL!

BOSCH BCS712XXL Şarjlı Süpürge

Eğer diğer markaların dikey şarjlı süpürgelerine de göz atmak isterseniz o zaman buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın