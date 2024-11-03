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Bugün İndirimde Neler Var? Starbucks Kahveden The Purest Solutions Seruma Kadar 3 Kasım 2024 Fırsatları!

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Starbucks Kahveden The Purest Solutions Seruma Kadar 3 Kasım 2024 Fırsatları!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 15:06

3 Kasım 2024 tarihindeki indirim fırsatlarını sizlerle paylaşacağız. 

Kampanyalarla dolu Kasım ayı dev indirimlerle birlikte başladı. Starbucks single-origin kahveden Philips Lumea IPL cihazına, The Purest canlandırıcı serumdan Bade Natural %100 doğal saç toniğine kadar çeşit çeşit ürün bu kasımda avantajlara doymuyor. Elektronikten giyime, ev bakımdan cilt bakıma kadar ihtiyacınız olan her şeyi şu an çok özel fırsatlarla bulabilirsiniz.

Bu içerik 01.11.2024 tarihinde oluşturuldu, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Samsung Galaxy A55 5G Akıllı Cep Telefonu

1. Samsung Galaxy A55 5G Akıllı Cep Telefonu

Amazon'un Gülümseten Kasım fırsatları teknoloji ihtiyacını karşılamak için birebir. Sade tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile öne çıkan Galaxy A55 5G 256 GB modelinde fiyat 16.875,80 TL! Üstelik Prime'a özel çok özel ek fırsatlar da mevcut.

Samsung Galaxy A55 5G Akıllı Cep Telefonu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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2. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Cihazı

2. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy alma cihazları, yanında çanta hediyesi ile birlikte şimdi alırsanız 13.474 TL. Evde tüy alma teknolojisiyle tanışmak için bu avantajlı teklifi kaçırmayın.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Cihazı

Amazon

3. Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

3. Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Her damak zevkine uygun aroması ve yumuşak içimiyle bilinen Starbucks kahvelerine de indirim geldi. Fiyat 199,90 TL. Tam stoklamalık!

Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Amazon

4. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

4. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Evde özenle hazırladığınız içecekleri saatlerce aynı aroma ve ısıda tutan 1.18 litrelik Stanley pipetli termos bardaklarında da indirim var. 11 saat soğuk, 48 saat buzlu soğuk tutan bu üründe fiyat 1.699 TL. 

Eğer diğer modelleri ve indirimleri incelemek isterseniz, buradan ana sayfaya gidebilirsiniz.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Amazon

5. Fissler Vitavit Premium Mat Düdüklü Tencere 4,5+2,5 LT

5. Fissler Vitavit Premium Mat Düdüklü Tencere 4,5+2,5 LT

Bu kasımı evinizdeki mutfak ekipmanlarını yenilemek için de avantajlı bir döneme çevirebilirsiniz. 1 adet 4,5 düdüklü tencere ve 1 adet 2,5 litrelik kızartma tavasından oluşan bu sette fiyat 15.299,15 TL.

Fissler Vitavit Premium Mat Düdüklü Tencere 4,5+2,5 LT

Amazon
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6. English Home Terra Paslanmaz Çelik 4 Parça Pişir-Sakla Set Çelik

6. English Home Terra Paslanmaz Çelik 4 Parça Pişir-Sakla Set Çelik

Ev eşyaları kategorisinin en beğenilen markalarından English Home dev fırsatlarla geliyor. %75'e varan ek indirimler ve sepette ek kupon fırsatlarıyla birlikte alınabilecek en avantajlı ürünlerden biri 4 parçalı pişirme saklama seti. Bu ürün için fiyat şu an 849,99 TL. Tükenmeden alın!

English Home Terra Paslanmaz Çelik 4 Parça Pişir-Sakla Set Çelik

Hepsiburada

7. Bade Natural Biberiye Suyu Saç Toniği 100 ml

7. Bade Natural Biberiye Suyu Saç Toniği 100 ml

Bade Natural her kategoriye özel çeşit çeşit fırsatlarla dolu. Cilt bakımda %20, saç bakımda %15 ve ek kupon fırsatlarına sahip olan markanın en beğenilen ürünlerinden biri saçları doğal şekilde güçlendiren biberiye suyu saç toniği. Bu ürün için güncel fiyat 329,90 TL ancak indirimli hali 280,41 TL'ye geliyor. Tükenmeden kapın!

Bade Natural Biberiye Suyu Saç Toniği 100 ml

Hepsiburada

8. The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Serum

8. The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Serum

Çok beğenilen The Purest Solutions ürünlerinin tümünde şu an çok cazip fırsatlar var. Örneğin; yüksek müşteri memnuniyetine sahip C vitamini aydınlatıcı ve ton eşitleyici serumun fiyatı 449,90 TL yerine, 269,94 TL.

Markanın diğer avantajlarını da incelemeden geçmeyin!

The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Serum

Hepsiburada

9. Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

9. Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Lancome tüm ürünlerde geçerli %30 ila %35 indirim kampanyalarıyla tüm kozmetik ihtiyaçlarınızı karşılamaya geliyor. La Vie Est Belle Edp 30 ml kadın parfümü için fiyat 2.800 TL yerine sadece 1.852,50 TL.

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Hepsiburada

10. Kiperin Collagen Diyet Takviyesi Kolajen (500gr)

10. Kiperin Collagen Diyet Takviyesi Kolajen (500gr)

Kiperin'in 50 günlük %100 saf ve doğal kolajen takviyesinde de şu an müthiş indirim fırsatı var. Normal fiyatı 753 TL olan bu ürün şu an 653 TL, hem de sepette ek kupon fırsatları mevcut!

Kiperin Collagen Diyet Takviyesi Kolajen (500gr)

Hepsiburada
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11. L'Oreal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu 30 ml

11. L'Oreal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu 30 ml

L'Oreal mağazasındaki Süper Alışveriş Günleri kampanyası devam ediyor. Kozmetik ve makyaj favorileri ürünlerle dolu bu kampanya hem flaş indirimler hem de birlikte al kazan kuponlarıyla destekleniyor. Mesela yaşlanma karşıtı bu favori serumda fiyat 719 Tl ve sepette 215 TL kupon fırsatı var.

L'Oreal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu 30 ml

Trendyol

12. Apricot Faro 24 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

12. Apricot Faro 24 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

Karaca Züccaciye'de ürüne göre değişen çok avantajlı indirim dönemi başladı. Baharatlıktan saklama kabına, çatal bıçak setinden saklama kabına kadar her şey çok avantajlı.

Mutfağınızı ve sofralarınızı şık şekilde tekrar dekore etmek istiyorsanız, markanın ürüne özel sunduğu teklifleri incelemeyi unutmayın! 

Apricot Faro 24 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

Trendyol

13. Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 1440 ml 60 Yıkama 4 Adet

13. Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 1440 ml 60 Yıkama 4 Adet

Unilever mağazası, adeta ev ve yaşam fırsatlarıyla dolup taşıyor. 500 TL üzerine 100 TL indirim fırsatı sunan mağaza çoklu alımlarda çok daha avantajlı hale geliyor. Örneğin; Yumoş'un bu çok beğenilen yumuşatıcısı 4'lü set halinde sadece 489 TL'ye denk geliyor. 

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 1440 ml 60 Yıkama 4 Adet

Trendyol

14. Wrangler All Terrain Gear Regular Fit Normal Kesim Termal Üst İçlik

14. Wrangler All Terrain Gear Regular Fit Normal Kesim Termal Üst İçlik

Kışlık giyim ihtiyacınızı karşılamak için Lee&Wrangler mağazasını ziyaret edebilirsiniz. T-shirt'lerde 249 TL, sweatshirt'lerde 699 TL, Jean'lerde 699 TL'den başlayan fırsatlar stoklarla sınırlı. Elinizi çabuk tutun!

Wrangler All Terrain Gear Regular Fit Normal Kesim Termal Üst İçlik

Trendyol

15. COMBİNE MİCHAİL Kadın Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt

15. COMBİNE MİCHAİL Kadın Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt

Kadın ve erkek giyimde sezona özel rahat ve favori parçaların tümü net %50 indirimli fiyatla satışa çıkmış durumda. Mesela bu yumuşacık şardonlu sweatshirt için fiyat 489,90 TL. Üstelik sepette ek kupon indirimi mevcut.

COMBİNE MİCHAİL Kadın Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt

Trendyol
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