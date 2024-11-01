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İndirim Günleri Başlıyor! 01-08 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 01-08 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 23:40

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 01 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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2 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 179 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 179 TL

  • Oylum Gofret Çeşitleri 450 gr 36 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 89 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 59 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 139 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 2145 ml 109 TL

Banvit Piliç Şinitzel 700 gr 72 TL

Banvit Piliç Şinitzel 700 gr 72 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 32 TL

  • Ahir Çubuk / Misket Peynir Çeşitleri 250 gr 59 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 159 TL

  • Kaanlar Kebir / Kolot Peyniri Çeşitleri 500 gr 109 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 57 TL

  • Namet Kangal / Parmak Sucuk Çeşitleri 280 gr 114 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 72 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 50 gr 54 TL

  • Dr.Oetker Guseppe Dondurulmuş Karışık Pizza 405 gr 99 TL

  • Çokça Garnitür 500 gr 23 TL

  • Beşler Dondurulmuş Bohça Mantı 350 gr 49 TL

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg / Siyah Zeytin 800 gr 109 TL

  • Nestle Crunch Sütlü Çikolata 6x57 gr 99 TL

Her üründe ayrı kazanın;

Her üründe ayrı kazanın;

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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7 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Toshiba 70" 4K Ultra HD Smart Led Tv 26.999 TL

Toshiba 70" 4K Ultra HD Smart Led Tv 26.999 TL

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 22.999 TL

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 21.999 TL

  • JVC 65' 4K UHD QLED Android Tv 26.999 TL

  • JVC 55' 4K Ultra HD Android Led Tv 15.999 TL

  • JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 16.999 TL

No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL

  • Onvo Dijital Çay Makinesi 1.599 TL

  • Akel Katmer ve Gözleme Sacı 999 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 849 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 459 TL

  • Kiwi Yağlı Radyatör 1.599 TL

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 579 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Lava Döküm Sahan 649 TL

Lava Döküm Sahan 649 TL

  • Lava Döküm Basık Tencere 1.450 TL

  • Mermer Desenli Yer Sofrası 349 TL

  • Mermer Desenli Katlanabilir Masa 599 TL

  • Nero İkiz Balık Tavası 429 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 149 TL

  • Pipetli Çelik Termos Çeşitleri 1,2 Litre 479 TL

  • Tantitoni Çelik Yemek Taşıma Kabı 850 ml 399 TL

  • Pratik Basmalı Rondo 700 ml 169 TL

  • 4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici Çeşitleri 229 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Roboom Büyük Boy Valiz 799 TL

Roboom Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Kozmetik Organizer Çeşitleri 549 TL

  • Roboom Orta Boy Valiz 699 TL

  • Roboom Kabin Boy Valiz 599 TL

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Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

APEC 125CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

APEC 125CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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8 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

  • Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL

  • Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL

  • Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL

  • Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL

  • Akasya Sunum Tabağı 159 TL

  • Akasya Sunum Tabağı 159 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 219 TL

  • Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 199 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 169 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 119 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre 8.990 TL

  • Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.975 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.575 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 850 TL

  • Philips Epilatör 715 TL

  • Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici  475 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 450 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu 399 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL

  • Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

  • Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

  • Ören Bayan Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

  • Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

  • Ören Bayan Dikiş Kutusu Seti 129 TL

  • Kadın Pijama Takımı 349 TL

  • Erkek Pijama Takımı 289 TL

  • Erkek Pantolon 289 TL

  • Kadın Terlik 199 TL

  • Kol Çantası 289 TL

  • Telefon Çantası 259 TL

  • Cüzdan 135 TL

  • Bez Çanta 129 TL

  • Rubenis Şemsiye 129 TL

  • Kemer 89 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • El Havlusu 32,50 TL

  • Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 439 TL

  • Mutfak Önlüğü 109 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 14,50 TL

Terlikler 59 TL'den Başlayan Fiyatlarla...

Terlikler 59 TL'den Başlayan Fiyatlarla...

  • Kadın Terlik Çeşitleri 99 TL

  • Erkek Terlik Çeşitleri 65 TL

  • Kadın / Erkek Keçe Terlikler 79 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Chef's Wok Tava 249 TL

Chef's Wok Tava 249 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

  • Chef's Wok Tava 249 TL

  • Chef's Sahan 179 TL

  • Alpina Fırın Kabı 249 TL

  • Alpina Bıçak Seti 3'lü 319 TL

  • Metal Ekmek Kutusu 149 TL

  • Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 249 TL

  • Oval Saklama Kabı 3'lü 129 TL

  • Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 99 TL

  • 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL

  • Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL

  • Cam Kesme Tablası 99 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 3'lü 49 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 17,50 TL

  • Telefon Tutucu 9,50 TL

  • Bambu Peynir Sunum Tablası 249 TL

  • Oval Hasır Tepsi 229 TL

  • Oval Hasır Ekmeklik Organizer 199 TL

  • Benante Bambu Altlıklı Fincan Seti 2'li 199 TL

  • Bambu Havan 129 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Oyuncaklar da aşağıda...

Oyuncaklar da aşağıda...

Şu anda indirimde olan Lego modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 30 Ekim - 6 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Şok'a Gelen İndirimli Filtre Kahve Makinesi, İndirimli Elektrik Süpürgesi ve Hurç gibi Düzenleyici Ürünlerle Ev Yaşam Ürünleri

Şok'a Gelen İndirimli Filtre Kahve Makinesi, İndirimli Elektrik Süpürgesi ve Hurç gibi Düzenleyici Ürünlerle Ev Yaşam Ürünleri
onedio.com

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL, 

  • Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,

  • Vip Ahmet Dikdörtgen Baskılı Tepsi 199 TL, 

  • Vip Ahmet Çok Amaçlı Mikser Seti 299 TL, 

  • Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 299 TL, 

  • Mutfak Önlüğü & Eldiven Set 109 TL, 

  • Jüt Kutu 169 TL, 

  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 169 TL,

  • Jüt Kapaklı Kutu 199 TL,

  • Küçük Tabaklık 149 TL, 

  • 6'lı Kiraz Desen Çay Kaşığı 199 TL, 

  • Ayaklı Sunumluk 79,95 TL, 

  • Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

  • Retro Mutfak Sepeti 169 TL, 

  • Kancalı Fincan Askısı 99,95 TL, 

  • 6'lı Sarkap Home Yuvarlak Kapak Cam Kavanoz 59,95 TL, 

  • 4'lü Sarkap Home Yuvarlak Kapak Cam Kavanoz 59,95 TL, 

  • 2 litre Baskılı Sıcak Su Torbası 69,95 TL, 

  • 2'li Hasır Amerikan Servis 149 TL, 

  • Paşa Kılıcı 119 TL ve Kauçuk Salon Bitkisi 119 TL

Şok'a Gelen Boya Ürünleri, Kamp Çadırı ve Kamp Ürünleri, Starwars Figürleri

Şok'a Gelen Boya Ürünleri, Kamp Çadırı ve Kamp Ürünleri, Starwars Figürleri
onedio.com

  • Polisan Quarz Tavan Boyası 349 TL, 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 279 TL, 

  • İç Cephe Rulosu 49,95 TL, Kalorifer Rulosu 24,95 TL,

  • Fırça No:2 19,95 TL, Kapı Altı Süngeri 34,95 TL, 

  • 150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 139 TL,

  • 2'li Tornavida Seti 49,95 TL, 

  • Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 39,95 TL, 

  • Paketleme Bandı 27,95 TL, 

  • Çelik Halatlı Anahtarlı Emniyet Kilidi 79,95 TL, 

  • 4+1 Merdiven 699 TL ve 3 Basamaklı Merdiven 699 TL,

  • 3 gram Japon Yapıştırıcı 34,95 TL, 

  • Yama Bandı 69,95 TL, 

  • Kapı Stoperi 39,95 TL, 

  • Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL, 

  • Banyo Kaydırmaz Bant 49,95 TL, 

  • Keçe Çeşitleri 29,95 TL, 

  • Torch Çakmak 79,95 TL, 

  • 3 Kişilik Çadır 599 TL, 

  • Uyku Tulumu 349 TL, 

  • Kamp Taburesi 59,95 TL, 

  • Kamp Bıçağı 199 TL, 

  • Kamp Baltası 249 TL, 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 99,95 TL, 

  • Büyük Izgara Teli 59,95 TL, 

  • Star Wars Darth Vader / The Child / Mandalorian Figür 299 TL,

  • Mega Pokemon Adventure Builder Tatil Seti 399 TL

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Şok'a Gelen İndirimli Kozmetik Ürünleri, İndirimli Bebek Bezleri ve İndirimli Deterjanlar

Şok'a Gelen İndirimli Kozmetik Ürünleri, İndirimli Bebek Bezleri ve İndirimli Deterjanlar
onedio.com

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri
onedio.com

 25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

Şok'a Gelen İndirimli Mobilyalar

Şok'a Gelen İndirimli Mobilyalar
onedio.com
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