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ŞOK'a Bonjour Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Bonjour Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.10.2024 - 14:37

ŞOK 30 Ekim - 6 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Ekim - 6 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen İndirimli Filtre Kahve Makinesi, İndirimli Elektrik Süpürgesi ve Hurç gibi Düzenleyici Ürünlerle Ev Yaşam Ürünleri

Şok'a Gelen İndirimli Filtre Kahve Makinesi, İndirimli Elektrik Süpürgesi ve Hurç gibi Düzenleyici Ürünlerle Ev Yaşam Ürünleri

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL, 

  • Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,

  • Vip Ahmet Dikdörtgen Baskılı Tepsi 199 TL, 

  • Vip Ahmet Çok Amaçlı Mikser Seti 299 TL, 

  • Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 299 TL, 

  • Mutfak Önlüğü & Eldiven Set 109 TL, 

  • Jüt Kutu 169 TL, 

  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 169 TL,

  • Jüt Kapaklı Kutu 199 TL,

  • Küçük Tabaklık 149 TL, 

  • 6'lı Kiraz Desen Çay Kaşığı 199 TL, 

  • Ayaklı Sunumluk 79,95 TL, 

  • Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

  • Retro Mutfak Sepeti 169 TL, 

  • Kancalı Fincan Askısı 99,95 TL, 

  • 6'lı Sarkap Home Yuvarlak Kapak Cam Kavanoz 59,95 TL, 

  • 4'lü Sarkap Home Yuvarlak Kapak Cam Kavanoz 59,95 TL, 

  • 2 litre Baskılı Sıcak Su Torbası 69,95 TL, 

  • 2'li Hasır Amerikan Servis 149 TL, 

  • Paşa Kılıcı 119 TL ve Kauçuk Salon Bitkisi 119 TL

Şok'a Gelen Boya Ürünleri, Kamp Çadırı ve Kamp Ürünleri, Starwars Figürleri

Şok'a Gelen Boya Ürünleri, Kamp Çadırı ve Kamp Ürünleri, Starwars Figürleri

  • Polisan Quarz Tavan Boyası 349 TL, 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 279 TL, 

  • İç Cephe Rulosu 49,95 TL, Kalorifer Rulosu 24,95 TL,

  • Fırça No:2 19,95 TL, Kapı Altı Süngeri 34,95 TL, 

  • 150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 139 TL,

  • 2'li Tornavida Seti 49,95 TL, 

  • Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 39,95 TL, 

  • Paketleme Bandı 27,95 TL, 

  • Çelik Halatlı Anahtarlı Emniyet Kilidi 79,95 TL, 

  • 4+1 Merdiven 699 TL ve 3 Basamaklı Merdiven 699 TL,

  • 3 gram Japon Yapıştırıcı 34,95 TL, 

  • Yama Bandı 69,95 TL, 

  • Kapı Stoperi 39,95 TL, 

  • Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL, 

  • Banyo Kaydırmaz Bant 49,95 TL, 

  • Keçe Çeşitleri 29,95 TL, 

  • Torch Çakmak 79,95 TL, 

  • 3 Kişilik Çadır 599 TL, 

  • Uyku Tulumu 349 TL, 

  • Kamp Taburesi 59,95 TL, 

  • Kamp Bıçağı 199 TL, 

  • Kamp Baltası 249 TL, 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 99,95 TL, 

  • Büyük Izgara Teli 59,95 TL, 

  • Star Wars Darth Vader / The Child / Mandalorian Figür 299 TL,

  • Mega Pokemon Adventure Builder Tatil Seti 399 TL

Şok'a Gelen İndirimli Kozmetik Ürünleri, İndirimli Bebek Bezleri ve İndirimli Deterjanlar

Şok'a Gelen İndirimli Kozmetik Ürünleri, İndirimli Bebek Bezleri ve İndirimli Deterjanlar

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri

 25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

Şok'a Gelen İndirimli Mobilyalar

Şok'a Gelen İndirimli Mobilyalar
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