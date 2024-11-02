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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 10:59

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 02.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Temizlikte hızlı çözümler arayanlar için pratik dik süpürgeler ve soğuk günlerde evinize sıcak bir dokunuş katacak mini şömine ısıtıcılar, bu hafta kaçırılmayacak fiyatlarla satışta! Evinizde hem temizlikte hem konforda bir adım önde olun!

Pürüzsüz bir cilt isteyenler için lazer epilasyon cihazları Kasım fırsatlarıyla şimdi daha ulaşılabilir! Tüm yıl boyunca sürecek güzellik için şimdi en uygun fiyatla tanışın ve kendinize özel bakımı evinize taşıyın.

Elektrikli araç sahiplerinin beklediği fırsat A101’de! Evde kolayca kullanılabilen şarj istasyonu, hız ve konfor arayanlar için cazip fiyatıyla geliyor; sürdürülebilir bir yaşam için bu indirim tam size göre!

Oyunseverlerin rüyası gerçek oluyor! Güçlü performansı ve geniş oyun seçenekleriyle PlayStation 5, şimdi indirimde; oyun dünyasında yepyeni bir maceraya adım atmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Seyahatlerinizde dil bariyerini ortadan kaldıracak taşınabilir tercüman, Şok’ta satışa sunuluyor. Kolayca çantanıza atabileceğiniz bu cihazla her yerde anlaşılmak artık çok daha pratik; dil engeline veda edin!

Şıklığından ödün vermeyenler için Kasım indirimleri dolup taşıyor! Mango’dan DeFacto’ya kadar birçok popüler markanın modaya yön veren parçalarını yakalamak için hemen göz atın ve gardırobunuzu yenileyin.

Evinizi hızlıca tertemiz yapacak bir yardımcınız olsun ister misiniz? Cam temizleme robotu, BİM aktüel kataloğunda sizlerle; en zor köşeleri bile parlak hale getiren bu teknoloji harikasını kaçırmayın!

Ayak konforunu sevenler için Kasım ayı favori markalardan bot ve spor ayakkabı indirimleriyle geldi! Ugg, Camper, Salomon gibi kaliteyi ayağınıza getiren markaların fırsatlarını yakalamak için acele edin; tükenmeden alın!

Kitap kurtlarına müjde! Bu hafta en çok satan kitaplar, kütüphanenizde yer açmanız için sizi bekliyor; sürükleyici hikayeler ve yeni keşiflerle dolu bu fırsatları kaçırmayın.

Kasım ayında alışverişin doruk noktası başlıyor! Yılın en efsane indirimleri 1 Kasım’da birçok markayla geliyor; gardırobunuzu yenilemekten teknoloji ihtiyaçlarınıza kadar her şey için harika fırsatları değerlendirin.

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