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Günün Kaçırılmayacak Fırsatı: Sony PlayStation 5 D Chassis Oyun Konsolu İndirimde!

etiket Günün Kaçırılmayacak Fırsatı: Sony PlayStation 5 D Chassis Oyun Konsolu İndirimde!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 12:42

Oyun tutkunlarını sevindirecek indirim geldi! Sony PlayStation 5 D Chassis Prime'a özel flaş indirimli fiyatıyla karışınızda! 

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Sony PlayStation 5 D Chassis, sonunda indirime girdi!

Sony PlayStation 5 D Chassis, sonunda indirime girdi!

Tüm oyun severlerin merakla beklediği bir indirim geldi. PlayStation 5, Amazon'da indirime girdi. Amazon'un fırsatları arasında herkesin ilgisini çeken ürünlerden biri olmayı da hemen başardı. En sevdiğiniz oyunları arkadaşlarınızla oynamazı sağlayacak PlayStation 5, yanında çift kolla geliyor.

PlayStation 5 D Chassis size daha önce hiç tecrübe etmediğiniz bir oyun deneyimi sunuyor.

PlayStation 5 D Chassis size daha önce hiç tecrübe etmediğiniz bir oyun deneyimi sunuyor.

Bu fırsatı kaçırmadan hemen yararlanmak için PlayStation 5 D Chassis oyun konsolunu Amazon'dan 28.799 TL'ye alabilirsiniz.

Linki burada!

Gülümseten Kasım indirimlerinin hepsine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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